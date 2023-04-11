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新北美術館開園音樂趴倒數4天 歌手卡司亮相
新北美術館將在4月15日開放第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間，開園首周將辦「遇見新美」草地音樂派對，邀請藝人彭佳慧、許富凱、白安、家家、關詩敏及樂團旺福、Crispy脆樂團等人開唱，現場還有市集及餐車，邀民眾一起來享受。
文化局表示，「KICK OFF!新北市美術館園區開放」首周草地音樂派對，將以多元跨界為主題，邀請不同領域、不同族群的藝人演出，4月15日由金曲歌后彭佳慧帶來英文、客語、台語、中文等不同語言的歌曲；4月16日則是金曲獎最佳臺語男歌手許富凱與新北市交響樂團聯演。
4月15日也有搖滾樂團旺福、創作女聲白安、流行歌手關詩敏、饒舌創作人夏沐、金鐘女聲梁舒涵，4月16日則是原民歌手家家、Crispy脆樂團及《大嘻哈時代2》年輕嘻哈歌手E1and、Sheng tai、芮鯊 RapShark等多組藝人接力演唱，並由知名DJ Sharon串場炒熱現場氣氛，打造獨一無二的音樂派對。
此外，草地音樂派對不僅有重磅卡司，也有學生團體接力演出，4月15日由街舞男團B.T.O.D與樹林高中熱舞社合作，4月16日則邀請爵士創作歌手呂婕菲與鶯歌高職音研社共同演出，帶來不同的聽覺饗宴。
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