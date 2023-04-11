5隻新北市退役警犬將開放領養 即起至4月13日受理申請

新北市刑大警犬隊今年5隻退役警犬準備開放領養，警方歡迎愛犬家庭踴躍報名申請，讓這些警犬結束維護治安任務後，能在溫暖的家庭終老，申請表接受遞交時間即起至4月13日。

警方表示，警犬隊以訓練緝毒、偵爆及血跡偵蒐協勤為主，舉凡正副元首蒞臨場所、兩屆總統大選競選活動維安、國慶大典、AIT國慶晚會、以色列國慶酒會、歐洲節慶祝活動、萬金石國際馬拉松、金馬獎頒獎典禮、金曲獎頒獎典禮、新北歡樂耶誕城、台灣燈會、跨年晚會、平溪天燈節等國內外矚目性大型活動，均能看見「毛警察」認真執行任務身影。

隊長馬清基表示，警犬隊成立9年多，自2018年起已陸續開放領養退（除）役警犬，2021年有10隻警犬退役，隔年開放領養，共有195名民眾申請領養，成功媒合8隻警犬領養。

退役犬查理的領犬員李宗軒表示，每天與警犬相處如同家人有默契，平常沒有出勤的時候，他們與一般寵物犬無異，訓練期間常會有可愛撒嬌的一面，偶爾遇到挫折時會緊緊靠在領犬員身上，甚至把頭埋進領犬員懷裡，也會喜歡與領犬員玩拔河遊戲互動。情感上，送養就如同嫁女兒般的難過；但理智上，仍為他們回歸家庭生活感到開心。

今年依「政府部門執勤犬照顧管理規則」，5隻退役警犬將開放領養。分別為2015年出生的黑色拉布拉多女孩「雪倫」Sharon、2017年出生的黑色拉布拉多男孩「舒曼」、大約7歲的邊境牧羊犬「查理」、2017年出生的德國母狼犬Ruby以及2013年出生的警犬老學長－德國公狼犬「多吉」。

馬清基表示，領養人須年滿20歲，且家庭成員均需同意領養。家中要有足夠空間或鄰近公園綠地，可供大型犬隻活動，若有私人庭院就更好了。希望領養人能負責照顧其至終老，並以有飼養動物經驗者為佳。

為保護退役犬的安全，領養者的家庭成員，需符合無前科且無不良習慣及嗜好，不曾違反動物保護法規定等要求，只要具備上述這些必要條件，就有機會成為退役毛警官的家人。

為讓退休警犬有好的生活，警犬隊會嚴格把關，歷經書面審核領養人、舉辦見面會，透過領犬員與申請者深入對談後，再篩選合宜申請者數人，並派員至領養申請人的家庭做環境評估，以決定最終領養人。

獲選的飼主也至少要到警犬隊與狗狗互動3次以上，並完成可以獨自帶狗狗散步、玩耍、甚至較具侵犯性的行為如清耳朵或洗澡等親密互動，確認能彼此熟悉後，才能正式簽訂合約並將退役的毛警官帶回家。領養後，警犬隊也會派員定期訪視，追蹤犬隻生活狀況。