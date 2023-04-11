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台南外送員工時上限12小時惹議 外送員：問題在工資

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影

台南市外送平台業者管理自治條例去年公告實施，其中第12條規定「外送員每日累計外送服務期間不得超過12小時。」引發外送員不滿，議員陳怡珍提案刪除，議會法規委員會今召開修正草案公聽會，外送員大吐苦水指問題在工資，與會學者也認為重點不在工時，而在要建立報酬基本保障，若刪除建議有附帶決議，引導中央重視面對外送員報酬問題；針對外送平台工時上限刪除案，將送大會討論後再依決議辦理。

提案人市議員陳怡珍表示，限縮外送員送餐時間，除了侵害外送員自由勞動權益以外，恐怕只會導致外送員騎快車、冒險違規情形增加，更容易發生交通事故。外送員陳情指出，政府機關不知道平台外送的距離，經常為遠單，導航直線距離4、5公里以上訂單大有人在，若是遇到夾單，加上兩店取餐、送餐完，恐怕就要接近1小時，還不論停等紅燈、待轉、上下班尖峰時段、塞車、爬高樓層、找門牌等不可抗力的因素，都需要耗費時間。希望政府重視外送員的生計問題。

今天出席公聽會外送員對於修正工時多無意見，但都強調問題是在工資，有外送員說「以前跑8小時現在要跑16小時」才有同樣收入，若能夠賺到足以糊口的報酬，沒有人願意長工時跑單。 黃姓外送員說他投入3年多，以前一單是120元，現在一單剩44元，雖有獎勵制，但1小時要跑4單很困難，通常是3單，時薪比最低工資還少，他每天工作12小時要跑150公里，每月才能賺4萬多不到5萬元。

學者代表陽明交大科技法律系副教授邱羽凡說，不建議刪除12小時上限，若要刪除應有附帶決議，至少有契約範本，並鼓勵外送員成立產業工會，由勞工局協助與平台業者建立團體協約建立報酬基本保障，若刪除不代表12條是惡法，而是認為最低報酬保障很重要。

邱羽凡指出，其他縣市也有12小時限制與否的討論，台南的討論是更重要的基本報酬保障，這很重要，希望能引導中央去面對問題，中央現在只有指導原則，這是沒有法律約束力，只是避重就輕的作法。

據了解，目前全台只有新北市、高雄市及台南市訂有自治條例管理外送平台業者；其中，台南更是唯一規定「不得超過12小時」的直轄市，引發外送員認為不合理；陳怡珍提案刪除，也希望未來訂定更符合外送員需求的法令。

出席的平台業者表示，外送產業工資結構較複雜，除基本收入外也有額外獎勵制度，外送員及各界的聲音有聽到了，未來也有討論的空間。

台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會法規委員會召開「外送平台管理自治條例修正草案」公聽會，出席的外送員大吐苦水。記者吳淑玲／攝影

外送員 工時 台南

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