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電費涉超收百萬？遭控帳目不清 環南巿場林勝東喊冤

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環南市場自治會長林勝東。圖／聯合報系資料照
台北市環南市場自治會長林勝東。圖／聯合報系資料照

全台攤位數最多的台北市環南市場，自治會長林勝東遭指控領導的自治會決策黑箱，甚至帳務不清，不僅電費單月超收達上百萬元，辦活動還浮報紅酒支出，遭質疑自治會等同是林勝東的地下小金庫。林勝東今天出面喊冤，表示指控子虛烏有，今天許多攤商也都打電話幫他抱不平，說他「做到流汗，乎人嫌到流涎」，可能是之前選舉恩怨。

林勝東今天受訪表示，環南市場所有的自治會開銷，包括電費等，都是北市府參議當時規定的每度0.5元，這是市府規定，環南市場電費每月約80、90萬；另外，攤商自治會約十名員工，每個月的開銷也約60、70萬元，也都不是他決定的，他接任會長就有這樣的花費。

對於遭到爆料，林勝東說，今天許多攤商都打電話幫他抱不平，還說他「做到流汗乎人嫌到流涎」，可能是之前選舉恩怨，爆料根本子虛烏有，甚至浮報紅酒價格一事，他也打電話問酒商，酒商澄清就低的價格是因為有促銷，絕無浮報支出。

環南市場 電費

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