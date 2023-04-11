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新北市開設親子講座 美女醫師來開講

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市教育局將開放親子講座，邀請醫師、教育專家來與家長建構教育觀念。圖／新北市教育局提供
新北市教育局將開放親子講座，邀請醫師、教育專家來與家長建構教育觀念。圖／新北市教育局提供

新北市府與泰山文化基金會合作，將於4月12日、5月3日晚間，邀親職教育專家倪美英、美女神經內科醫師陳乃菁開設講座，談親子關係增溫的訣竅、引導孩子成長的關鍵，歡迎家長一起來參加，並建構適性幸福家庭。

教育局長張明文表示，新北市推動適性幸福學，今年規畫近200場適性宣導場次，將邀請校長、親、師、生參加，努力邁向「5項100%幸福目標」。此外，與泰山文化基金會的合作已13年，每年合作4場「生涯發展教育」及「學生適性輔導」講座，近年因疫情改線上辦理，仍是場場爆滿，生活化的分享深受家長肯定。

教育局指出，首場活動將於4月12日晚上7時線上登場，講者倪美英著有「成為孩子的伯樂」、「新·愛的教育」等暢銷書，她認為孩子的創造力不是天賦本能，而是潛能，父母要學會賞識、接納孩子，就是對子女最好的鼓勵，也是創造家庭幸福的秘訣!

教育局表示，第二場親職講座預計於5月3日晚上7時線上辦理，陳乃菁醫師專攻老年醫學、居家醫療、失智症及癲癇等領域，是位忙碌的長者照護專家，同時也是五個孩子的母親，她將以「陪伴五個孩子生涯成長的教養心得」為題，談照護老人與陪伴小孩之間，有異曲同工之妙，而「尊重」與「將心比心」，便是父母對孩子最好的照護。

針對適性幸福學系列活動，泰山文化基金會執行長劉玲瑜讚佩表示，因為沒有壞孩子，只是他的心不被理解；沒有笨孩子，只是聰明的面向不一樣；每個孩子就像一本書，需要用心才能真的讀懂。期待蘋果樹長出草莓，結果當然會大失所望。多元社會需要士農工商多種人才，只有父母能心安，欣賞接納孩子是獨一無二，觀察引導他探索天賦，適性揚才，人人都有屬於他的一片天空，社會更和諧平等。

教育局 父母 醫師

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