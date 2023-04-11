快訊

缺藥中心今成立 吳秀梅：每兩周公布最新缺藥資訊

內湖連開15槍傷人左小腿 槍手變裝外送員、掛機車假車牌躲追緝

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

民憂金山清水溪逢雨必淹 瓶頸段清水橋上下游改善完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
2019年辦理清水溪應急工程整治清水溪中游段。圖／新北水利局提供
2019年辦理清水溪應急工程整治清水溪中游段。圖／新北水利局提供

新北金山的清水溪流經在地重要農業區域，但每逢大雨就有積淹水，甚至還有路段坍塌及潰堤情況，影響民眾生命財產安全。新北水利局表示，近期針對其中瓶頸段改善，於清水橋上下游加高護岸及拓寬疏洪箱涵，未來也會與中央合作把下游農田納入防洪範圍，完善金山整體防洪。

金山區清水溪曾因2017年6月梅雨鋒面之強降雨，於11小時內累計降雨量達583.5mm，超過50年重現期的強降雨，造成清水溪三界壇段路坍及潰堤，影響周邊居民安全，引發民眾憂心。

水利局指出，清水橋底高度不足25年防洪標準，長久以來是清水溪亟待改善的瓶頸段，因此爭取中央經費全額補助6855萬元，於清水橋瓶頸段推動「金山清水溪排水改善工程」，工程於清水橋上下游加高970公尺的護岸及拓寬226公尺的疏洪箱涵，使清水溪全段符合25年防洪標準不溢堤的市管區域排水防洪標準，工程目前已完工。

水利局長宋德仁說明，此次瓶頸段改善，主要於清水橋周圍防汛道路下方新設疏洪箱涵提高承載流量，與箱涵共構的防汛道路設有間隔2公尺的鑽掘樁基礎，即便重車通行也無須擔心，而位於衝擊面的箱涵入口，可使豪雨時大水自箱涵快速通過後，由80孔的方型開孔與河道內原水流交互快速降低水位，疏通後清水橋將不再成為清水溪回淹的瓶頸段。

水利局表示，過去已推動清水溪一系列工程，未來也將持續與中央配合推動「金山清水溪在地滯洪」計畫，將清水溪下游周邊約2.62公頃的農田納入滯洪範圍，並訂定滯水補償金，完善金山清水溪下游段與磺溪的整體防洪。

金山區清泉里長陳麗蘭表示，里內的清水溪是在地重要農業區域，受極端氣候影響，每逢大雨就有積淹水情況產生，農民非常辛苦，這次新設箱涵工程完工後，徹底解決居民困擾，大家都可安心的繼續務農與生活了。

2017年6月2日遭逢豪大雨導致潰堤的三界壇路段，新北水利局已於107年3月修復完成保障居民安全。圖／新北水利局提供
2017年6月2日遭逢豪大雨導致潰堤的三界壇路段，新北水利局已於107年3月修復完成保障居民安全。圖／新北水利局提供
清水溪上游疏洪箱涵開孔可於強降雨來臨時，將溪水導入疏洪箱涵引流排放至清水橋下游。圖／新北水利局提供
清水溪上游疏洪箱涵開孔可於強降雨來臨時，將溪水導入疏洪箱涵引流排放至清水橋下游。圖／新北水利局提供
2019年金山清水溪遭受豪大雨影響，河水溢淹情形。圖／新北水利局提供
2019年金山清水溪遭受豪大雨影響，河水溢淹情形。圖／新北水利局提供
新北水利局於既有道路下方增設疏洪箱涵擴大通洪斷面，豪大雨來臨不溢淹。圖／新北水利局提供
新北水利局於既有道路下方增設疏洪箱涵擴大通洪斷面，豪大雨來臨不溢淹。圖／新北水利局提供
新北水利局長宋德仁、金山區長劉昌松及清泉里長陳麗蘭視察完工後通水情況。圖／新北水利局提供
新北水利局長宋德仁、金山區長劉昌松及清泉里長陳麗蘭視察完工後通水情況。圖／新北水利局提供
金山區台二線清水橋段橋下橋高不足，屬豪雨時易產生溢淹的瓶頸段。圖／新北水利局提供
金山區台二線清水橋段橋下橋高不足，屬豪雨時易產生溢淹的瓶頸段。圖／新北水利局提供
新設疏洪箱涵位於清水溪既有防汛道路下方，考量車行承載基礎採鑽掘樁方式施工。圖／新北水利局提供
新設疏洪箱涵位於清水溪既有防汛道路下方，考量車行承載基礎採鑽掘樁方式施工。圖／新北水利局提供

金山 水利局 護岸

延伸閱讀

汐止里長到金山來交流 參訪六股里銀髮據點

抽水機組竣工 麻豆埤頭排水防洪添尖兵

金山萬里兒劇6校免費巡演 結合在地萬里蟹、金山三寶

傳統廠辦新面貌 金山彩藝

相關新聞

民憂金山清水溪逢雨必淹 瓶頸段清水橋上下游改善完工

新北金山的清水溪流經在地重要農業區域，但每逢大雨就有積淹水，甚至還有路段坍塌及潰堤情況，影響民眾生命財產安全。新北水利局...

北北基計程車漲跳錶85元 新北稽查竟還有2成沒換新

台北、新北、基隆地區計程車自4月1日起已全面實施新運價，起價85元、夜間加成105元，新北市交通局近期派員稽查，發現竟仍...

新北飲料店 5月1日起禁用一次性塑膠杯

新北市環保局昨天宣布，從5月1日起轄內2704家飲料店禁止提供塑膠一次用飲料杯，預計1年後可減少3億6800萬多個塑膠杯...

兼具觀光功能 下罟子漁港二期浮動碼頭 啟用

新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫，改善漁民傳統漁作設施，並結合觀光遊憩功能，八里下罟子漁港新建漁具倉庫景觀平台及第二期浮動...

大巨蛋草皮太薄？ 北市：符國際標準

台北大巨蛋正在鋪設草皮，目標年底打第一場棒球賽。不過有民眾質疑大巨蛋的草皮太薄，選手易受傷。市長蔣萬安昨天表示，大巨蛋草...

北捷史上最困難！信義線東延段接東環段延宕近兩年 蔣萬安：通車後緩解內科交通

台北捷運信義線東延段遭遇捷運工程史上最困難的複雜地質，預定今年底完成的工期嚴重延宕近2年。市長蔣萬安昨表示，已陸續克服工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦