民憂金山清水溪逢雨必淹 瓶頸段清水橋上下游改善完工

新北金山的清水溪流經在地重要農業區域，但每逢大雨就有積淹水，甚至還有路段坍塌及潰堤情況，影響民眾生命財產安全。新北水利局表示，近期針對其中瓶頸段改善，於清水橋上下游加高護岸及拓寬疏洪箱涵，未來也會與中央合作把下游農田納入防洪範圍，完善金山整體防洪。

金山區清水溪曾因2017年6月梅雨鋒面之強降雨，於11小時內累計降雨量達583.5mm，超過50年重現期的強降雨，造成清水溪三界壇段路坍及潰堤，影響周邊居民安全，引發民眾憂心。

水利局指出，清水橋底高度不足25年防洪標準，長久以來是清水溪亟待改善的瓶頸段，因此爭取中央經費全額補助6855萬元，於清水橋瓶頸段推動「金山清水溪排水改善工程」，工程於清水橋上下游加高970公尺的護岸及拓寬226公尺的疏洪箱涵，使清水溪全段符合25年防洪標準不溢堤的市管區域排水防洪標準，工程目前已完工。

水利局長宋德仁說明，此次瓶頸段改善，主要於清水橋周圍防汛道路下方新設疏洪箱涵提高承載流量，與箱涵共構的防汛道路設有間隔2公尺的鑽掘樁基礎，即便重車通行也無須擔心，而位於衝擊面的箱涵入口，可使豪雨時大水自箱涵快速通過後，由80孔的方型開孔與河道內原水流交互快速降低水位，疏通後清水橋將不再成為清水溪回淹的瓶頸段。

水利局表示，過去已推動清水溪一系列工程，未來也將持續與中央配合推動「金山清水溪在地滯洪」計畫，將清水溪下游周邊約2.62公頃的農田納入滯洪範圍，並訂定滯水補償金，完善金山清水溪下游段與磺溪的整體防洪。