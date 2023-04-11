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北北基計程車漲跳錶85元 新北稽查竟還有2成沒換新

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市交通局稽查計程車，發現仍有約兩成的車輛沒有更新。圖／本報資料照
新北市交通局稽查計程車，發現仍有約兩成的車輛沒有更新。圖／本報資料照

台北、新北、基隆地區計程車自4月1日起已全面實施新運價，起價85元、夜間加成105元，新北市交通局近期派員稽查，發現竟仍有約兩成的計程車尚未換裝新錶。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，自1日實施至今稽查板橋車站等幾處計程車招呼站，每次稽查100輛，已有大約八成的車輛已換裝新錶，剩下約一至兩成的車輛尚未換新，有可能是因為漏掉訊息，或是不知道換新運價，仍會持續加強勸導，預計每兩周會稽查一次。

經常往返北北基載客的蔡姓運將表示，換新運價後，要將車上的舊錶拿去店家更新費率，不需要換新機台，更新一次公定價都是800元，周邊認識的司機大多都已經去更新，若乘客擔心運價亂收的話，可以上車後先看起價，可以當場反應或事後檢舉。

新北市交通局提醒，尚未換新錶的計程車仍得按舊錶計價，不得額外超收，否則經查證屬實，將依《公路法》等規定裁處新台幣9千元以上、9萬元以下罰鍰。

台北、新北、基隆地區計程車自4月1日起已全面實施新運價85元，運將只要將舊錶拿去店家更新費率即可。記者張曼蘋／攝影
台北、新北、基隆地區計程車自4月1日起已全面實施新運價85元，運將只要將舊錶拿去店家更新費率即可。記者張曼蘋／攝影

計程車 基隆

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