簡榮宗宣布參選七星區立委 基隆市長謝國樑跨界相助

國民黨智庫召集人簡榮宗今天宣布投入新北市第12選區立委選舉，他說，他是國民黨最好的人選，將來會結合在地國民黨籍2名市議員，「立委拚中央，議員顧地方」，創造2+1的加乘效果，促進地方發展。

簡榮宗宣布參選起手式，前立委白添枝、基隆市長謝國樑、交通部前部長葉匡時、立委吳怡玎等人到場表達支持，還有60名歷任、現任民代、里長和社團負責人力挺。國民黨智庫執行長柯志恩、總統府前副秘書長羅智強也拍影片，籲請民眾支持簡榮宗。

簡榮宗說，這幾年常跟國民黨副主席連勝文一起協助年輕人創新創業，發現台灣的法律跟監管過於僵化，對產業發展並不友善，連對他說，「你該做的，就是投入立委選舉，爭取改變的機會」，因此起心動念決定參政。

簡榮宗表示，過去6年多來民進黨在中央執政，除了將黑手伸入學校、媒體，更透過安插自己人馬，讓獨立的監察、司法機關喪失原有的公正性。民進黨還利用國家資源豢養網軍，打壓言論自由、攻擊在野黨，對於民生議題卻提不出解方，缺水、缺電、缺疫苗、缺蛋，農產品外銷不了、價格崩跌。

簡榮宗詢問現場支持者，為什麼民進黨可以如此囂張？他說，唯有強而有力的立委監督及國民黨重返執政，才是唯一能讓台灣人過好日子的機會。他具有法律及財經專業和豐富歷練，自信能扮演好立委角色。

謝國樑說，他和簡榮宗的關係是「脣齒相依」，一來是基隆毗臨七星區，其次是半年前參選基隆市長，被人誣指洗錢，在他最需要協助時，簡榮宗為他出面反駁謠言，並釐清事實，所以今天來「報恩」，懇請七星區鄉親給熱誠專業的簡榮宗，跟他一起打造「北台灣科技廊道」的機會。

白添枝說，當立委時以年年刪預算方式，成功阻擋監獄落腳汐止白匏湖，如今希望在這塊土地設置推動科學園區，期勉簡榮宗發揮專業，繁榮地方。