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綠批蔣萬安對大貓熊無統戰警覺 北市：放眼望去皆統戰？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「圓寶」在戒斷母乳後竹類的攝取量有大幅的提升，體重已突破90公斤。圖／北市動物園提供
「圓寶」在戒斷母乳後竹類的攝取量有大幅的提升，體重已突破90公斤。圖／北市動物園提供

大陸傳出有意再送大貓熊給台北市，台北市長蔣萬安也稱樂見，卻遭綠營議員批評，蔣萬安對統戰毫無警覺。北市府發言人殷瑋表示，如果只擔心統戰而不進行全面考量，那可能要優先考慮遣返已經在台北市立動物園的大貓熊圓圓、圓仔跟圓寶，及3隻來自對岸的小貓熊，「相信這不會是議員的立場」。

殷瑋也提到，議員指教放眼望去皆是「統戰」，還來不及提到「瀕危物種保育需求」、「衍生資源挹注本土」等專業考量。

殷瑋說，蔣市長立場說得很清楚，就「城市交流」、「動物園多一隻貓熊」的面向而言「是好事」，同時也要動物園及相關單位「全面了解、研議、溝通」。所謂的全面評估，當然包括對任何風險、成本、政策效益、保育、教育、研究、觀光、經濟、療癒價值等方面的綜合考量。

北市立動物園長諶亦聰也指出，2008年大貓熊「團團」、「圓圓」是透過「動物交換」方式來台，當時動物園提出的口號是「認識新朋友、保育向前走」，具體反應了民眾對引進知名動物、野生動物專家對推展保育的不同期待。

諶亦聰說，2017年4月「圓仔」有明顯發情行為，顯示已屆成熟可加入繁殖配對行列。北市立動物園自2017年起，只要有舉辦「大熊貓繁育技術委員會年會」，就一定會派員舉手發聲，為「圓仔」爭取配對機會。 2019年起，動物園也同步協尋兩岸保育決策溝通的可能性，希望能就大貓熊保育事務再啟動進一步合作。

諶亦聰說，由於採取的是「動物交換」、而不是「贈送」或「租借」方式，台北市立動物園也不必每年提供高額保育費捐給大陸相關單位。甚至近年來，除了大貓熊，動物園與夥伴機構合作也在許多本土瀕危動物，如台灣黑熊、穿山甲、石虎、歐亞水獺、食蛇龜、臺北赤蛙等的保育工作上，成果有目共睹。

北市立動物園發言人曹先紹說，如同其他瀕危野生動物所面臨的存續危機，當天然棲息地不足以維持大貓熊野生族群的自我永續時，建立並維持域外安全族群就是當務之急，還必須靠許多機構共同來照養大貓熊個體。而域外安全族群除了考量個體數、年齡分布與性別比外，遺傳多樣性的維持也極為重要。因此，循例每年會在大貓熊專家會議中，針對個體調度與配對，做出建議。

曹先紹說，許多熱愛大貓熊的粉絲，持續為幫「圓仔」、「圓寶」尋找另一半請命。北市立動物園的立場是，仍然會在大貓熊保育計畫的框架下，參考專家群的建議，讓台北的大貓熊家族發揮最大的保育與教育功效。如果有大貓熊來台，也會依相關規定，做好最完善的準備。

貓熊 動物園

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