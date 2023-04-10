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大巨蛋人工草皮太薄釀運動傷害？ 北市：日本球場規格
台北大巨蛋正在鋪設人工草皮，力拚年底開打首場棒球賽，但鋪設照片曝光引發熱議，遭疑薄薄一層草皮，恐讓選手受傷。台北市體育局表示，大巨蛋採用日本美津濃公司生產人工草皮，不易滑倒與變形，真的釘鞋可踩上去，「網友的擔心是可以放心」，草皮鋪在混凝土地坪，再鋪細沙及橡膠粒，與日本2處巨蛋棒球場施工方式相同。
據台灣美津濃公司表示，其產品與日本東京巨蛋不同，但該公司產品已有多年實際使用實績，且經過16項驗證，在耐久及穩定性、衝擊吸收性、彈跳性等均可符合國際棒球比賽要求。
王泓翔表示，人工草皮的設備與原料細沙、橡膠粒都是日本原裝進口，且由日本派專業技師來台指導鋪設，施工方式是直接將草皮鋪設在混凝土地坪上，再於草皮上鋪設4公分的細沙及橡膠粒，是與日本名古屋巨蛋、大阪京磁巨蛋棒球場相同施工方式。
他解惑，民眾看到近期大巨蛋一大片草皮的畫面，視覺上看似很薄，其實它有7公分長，鋪完細沙及橡膠粒，草會再露出3公分。
王泓翔指出，人工草皮分為兩大類的傳統直絲型、新式捲縮型，台北大巨蛋使用的是日本美津濃公司研發的捲縮型特殊加工的人工草皮，不容易滑倒、變形且耐重壓，球落地不會不規則彈跳，球員更可穿真的釘鞋踩上去，「網友的擔心是可以放心」。
王泓翔說，座位區不是全白色，而是黑白相間，遠雄已做密度調整，以免發生球消失狀況。大巨蛋舉辦正式比賽前，一定會請專業球員在現場測試，地面部分為傳接球、投打，打擊部分是否會眩光、看不到球等。未來籌辦國際棒球比賽的前製規劃，會有國際棒球協會到場現勘，確保場地、座位、動線、休息室等符合國際規定。
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