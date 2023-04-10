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捷運信義線東延段地質複雜深10樓 估114年底完工

中央社／ 台北10日電

捷運信義線東延段工程，因站體開挖規模大、深度約為地下10層樓、地質條件複雜，又碰上一例一休修法及疫情等不利動工因素，進度落後，但捷運局估民國114年底前可完工。

台北市捷運工程局第二區工程處指出，「史上最難捷運工程」的信義線東延段，因路線端點車站的營運需求，使得廣慈／奉天宮站整個站體開挖規模幾乎是萬大線、環狀線中運量標準車站的2倍大，開挖深度約為地下10層樓。

二工處表示，路線延伸至緊鄰台北盆地邊緣丘陵四獸山山麓，工程面臨最大挑戰是地質條件複雜，從淺層泥沼的軟弱黏土到深層超硬岩盤都有。團隊除了需克服嚴峻的施工環境，105年10月動工時，又碰上一例一休修法，近年還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及營建業大環境不利等因素，備感艱辛。

不過二工處表示，進度雖有落後，但後續工程狀況已在掌控中，評估能於114年底前完工，並於完工後經初、履勘作業後通車營運。

信義線東延段是接續象山站尾軌向東延伸，沿信義路六段至福德街廣慈博愛園區前，再以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止，全長約1.4公里，共設置1座地下車站及供營運調度使用的尾軌，是目前興建中最後一段高運量系統路網。

二工處進一步說明，此路段兩段潛盾隧道各包含單圓雙孔上、下行隧道，4條隧道總長度共2014公尺。目前工程已全面進入站體結構施工高峰期，並正進行第3、4條潛盾隧道掘進作業，截至3月底完成隧道長度1325公尺，施工進度66%，已完成的2條潛盾隧道將於4月中旬展開鋼軌吊放投入軌區及焊接作業，朝下一階段施工里程碑邁進。

捷運 疫情 一例一休

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