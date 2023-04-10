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石碇百年福德宮面臨土石崩塌危機 公所將緊急施作掛網

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，但近來有民眾發現廟方後面有落石情況。圖／陳乃瑜提供
位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，但近來有民眾發現廟方後面有落石情況。圖／陳乃瑜提供

位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，廟前也是南勢坑古道入口，但近來有民眾發現廟方後面有落石，憂心接下來梅雨甚至颱風季會造成土石崩塌。石碇區長劉彥伯回應，目前情況還好，但各單位未雨綢繆，已與民代們達成共識，趕在颱風季前施作掛網工程，避免災難。

地方居民指出，石碇玉桂嶺二號橋福德宮是百年宮廟，但後方已經有落石壓著宮廟的屋簷及牆面，雖然由土地公廟擋著，但還是擔心近來極端氣候下，可能有突然的大雨或風災造成崩塌。

新北市議員陳乃瑜指出，玉桂嶺二號橋福德宮廟內有一塊大正八年（西元1919年）的古碑，廟前方為南勢坑古道入口，是走訪九芎坑山和獅公髻尾山的要道，希望市府及公所相關單位能立刻排除落石，並加強防護，以在颱風季來臨前先做好準備。

劉彥伯表示，目前山地旁的確有小落石，但情況還好，已未雨綢繆與農業局、議員、里長們會勘並達成共識，後續將緊急施作「掛網護坡工程」，要趕在颱風季節前兩個月完成施工。

位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮後面有落石情況，引發在地民眾及民代關心。圖／陳乃瑜提供
位於新北石碇的玉桂嶺二號橋福德宮後面有落石情況，引發在地民眾及民代關心。圖／陳乃瑜提供

落石 颱風

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