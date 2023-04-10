中和潑水節改浴佛歌舞美食慶新年 16日熱鬧登場

受到中南部缺水影響，新北中和著名潑水節今年改辦「緬甸新年浴佛活動」16日在華新街熱鬧登場，將以灑淨代替潑水、歌舞美食慶祝緬甸新年，緬甸新生代歌手還將獻唱流行歌。

新北市中和著名的潑水節因COVID-19疫情停辦3年，今年受到中南部缺水影響，改辦「緬甸新年浴佛活動」，以紫檀花樹葉灑淨祈福代替潑水，並搭配歌舞、美食慶祝緬甸新年。

新北市政府文化局今天發布新聞稿指出，「緬甸新年浴佛活動」將於4月16日在中和華新街舉行，當天將恭請緬甸高僧祈福、浴佛、灑淨，並由歸僑、僑生表演傳統樂舞等精彩活動，以緬泰節慶儀式及高僧「迎新祈福」讓全民緩減生活壓力，共度異國風情。

新聞稿中，中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛表示，中和潑水節原是緬泰歸僑新住民為慶祝緬泰新年所辦的活動，深獲民眾熱情參與，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖趨緩，但遇乾旱，緬甸歸僑協會規劃用灑淨代替潑水，用歌舞、美食慶祝緬甸新年。

新北市府文化局指出，活動當天有沿路托缽、高僧祈福、浴佛儀式，還有精采樂舞表演，包含緬甸新生代當紅歌手THE SAI獻唱中緬傣流行歌曲，還可看到緬甸傳統的皇家舞，並可免費品嚐限量緬式湯圓點心及奶茶。

潑水節是東南亞地區最盛大傳統新年習俗，希望除去前一年災厄並為來年祈福。因此每年4月13日至4月16日，緬甸、泰國、寮國、柬埔寨及中國雲南傣族等地區，清早沐浴盛裝至佛寺禮佛，並以清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順。