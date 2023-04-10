瑞芳公所前電桿冒火花很危險 緊鄰住戶心驚驚
瑞芳區逢甲路，就在瑞芳區公所正對面的民宅，佇立一隻電桿，仔細看電桿靠近民宅距離不到一公尺，之前也有發生過電桿產生火花，讓住戶很緊張，今(10)日相關單位到現場會勘，台電原則上同意遷移電桿，保障民眾安全。
龍潭里里長陳淑霞說，這棟民宅因老舊已經有漏水情形，住戶想修繕卻發現因為離電桿太近，如要施工恐有困難，因此住戶就建議將電桿遷移，特別請立委賴品妤服務處來和台電研議遷移的可能性。
立委賴品妤服務處主任賴錫聰說，今日與里長、住戶和台電一起會勘，台電初步同意協助將遷移至附近十公尺處遠離民宅，至於後續相關手續將由區公所協助及住戶還有配合事項，希望能將這支電桿儘早遷移，保障民眾生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言