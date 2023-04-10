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瑞芳公所前電桿冒火花很危險 緊鄰住戶心驚驚

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所正對面一隻電桿，常爆火花，讓住戶很緊張，相關單位到現場會勘，台電原則上同意遷移電桿，保障民眾安全。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所正對面一隻電桿，常爆火花，讓住戶很緊張，相關單位到現場會勘，台電原則上同意遷移電桿，保障民眾安全。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區逢甲路，就在瑞芳區公所正對面的民宅，佇立一隻電桿，仔細看電桿靠近民宅距離不到一公尺，之前也有發生過電桿產生火花，讓住戶很緊張，今(10)日相關單位到現場會勘，台電原則上同意遷移電桿，保障民眾安全。

龍潭里里長陳淑霞說，這棟民宅因老舊已經有漏水情形，住戶想修繕卻發現因為離電桿太近，如要施工恐有困難，因此住戶就建議將電桿遷移，特別請立委賴品妤服務處來和台電研議遷移的可能性。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰說，今日與里長、住戶和台電一起會勘，台電初步同意協助將遷移至附近十公尺處遠離民宅，至於後續相關手續將由區公所協助及住戶還有配合事項，希望能將這支電桿儘早遷移，保障民眾生命財產安全。

台電 瑞芳 賴品妤

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