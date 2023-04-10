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瑞芳新住民黃麗麗愛鄉 開解憂雜貨店也當志工送暖

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
印尼新住民黃麗麗開了一家專賣東南亞乾貨的解憂雜貨店，一解移工思鄉之情，平時也當志工熱心協助里內長者，讓地方對她讚譽有加。 圖／觀天下有線電視提供
印尼新住民黃麗麗開了一家專賣東南亞乾貨的解憂雜貨店，一解移工思鄉之情，平時也當志工熱心協助里內長者，讓地方對她讚譽有加。 圖／觀天下有線電視提供

印尼新住民黃麗麗，在瑞芳的小巷弄開了一家專賣東南亞乾貨的雜貨店，平常除了賣印尼乾貨，店內常有印尼移工到訪聚會，成了傾訴心情的解憂雜貨店，平時也當志工熱心協助里內長者，讓附近住戶和里長林文清都對她讚譽有加。

有著一頭烏黑秀髮，外型清秀，談吐之間落落大方，她是住在瑞芳已經二十多年印尼新住民黃麗麗，平日經營一家專賣各式東南亞的代購及美食的雜貨店，也到瑞芳衛生所兼職，也去警局當翻譯志工，可說是斜槓新住民最佳代表。

黃麗麗每週一和三上午會在瑞芳衛生所，協助嬰幼兒預防針注射，十幾年下來和衛生所建立起好感情，護理長也是對他讚不絕口，常有印尼移工帶著長輩來衛生所，黃麗麗就義不容辭擔任翻譯員，讓衛生所作業更加流暢。

龍鎮里里長林文清說，黃麗麗人很溫暖，時常關心住在附近的長者，如果長者有需要協助的，只要她有時間就會立即給予幫忙，是個不可多得的好幫手。

黃麗麗因為需要賺錢養家，早期還曾一天打四份工，現在小孩大了，壓力也沒這麼大，她就選擇開雜貨店，這一開了除了販賣家鄉印尼的美食，也成了印尼新住民和移工的解憂雜貨店，黃麗麗說，很多移工在工作上遇到挫折，就會到店裡和她訴苦，但她以過來人經驗和她樂觀的想法，讓這些移工總是能帶著笑容走出店裡。

另外她也會募集二手的夏季衣物，讓移工寄回去印尼給家人繼續使用，讓資源永續再利用，她的雜貨店裡充滿溫暖和感情，不只賣商品，還是移工的最溫暖的雜貨店。

衛生所 印尼 移工

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