淡水文化國小招生園遊會 展現多元學習盼學子入學
新北市淡水區文化國小舉辦招生園遊會，不只是有學生所準備許多的攤位還有學習成果展現，學校更將特色學習課程與社團進行開場表演，展現社團與特色課程，希望讓更多學子加入文化國小一起學習。
文化國小校長蘇穎群表示，學校過去發展相當成熟的弦樂團，更有淡水唯一國小有籃球隊的學校，還有羽球訓練站，直排輪的學習中心，以及創客機器人設計學校，學習內容非常的多元與創新。
對此新北市議員陳偉杰更參與活動感受學生們的熱情與活力。
新北市議員陳偉杰表示，藉由學校在園遊會的活動當中，安排許多學校的特色課程與社團成果演出，也表現出學校在多元學習上有豐碩的好成績，也讓學生有多一個表演舞台，可以展現過去學習的成果，更讓他們增加自信心。
文化國小也希望藉由這場活動，不僅是讓學校充滿活力的表演與趣味競賽，更讓許多的可以看到學校的努力發展，讓更多學子加入文化國小一起學習。
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