國際教育參訪落幕 泰國、三芝國中學伴歡送會

在天元文教基金會的促成下，自泰國羅勇府光明學校的師生蒞臨三芝國中進行國際教育參訪交流學習活動，為期三週的繁體中與課程交流學習圓滿落幕，在歡迎會中由三芝國中準備了熱情的迎賓活動，而歡送會則是由泰國的學生帶來合唱與舞蹈表演，為為期三週的交流劃下完美句點。

三芝國中校長黃中良說，感謝在天元文教基金會的促成下，來自泰國羅勇府光明學校的師生，蒞臨三芝國中進行國際教育參訪交流學習活動，為期三週的活動，泰國學生與三芝國中的學生一起課程學習與活動交流，培養出好的互動與友誼，時間很快來到最後一天，泰國學生即將回國，特別為雙方的學生舉辦歡送會，並且互換禮物、送出給彼此的祝福。

在三週的交流活動裡，三芝國中也在課程中為學生拍照、攝影留下紀錄，在歡送會上剪輯成影片送給學生，有歡笑也有感動，讓雙方的學生都留下美好回憶。

在相見歡上，三芝國中帶來鼓隊迎賓，還有古箏與布袋戲的演出，而歡送會上，泰國羅勇府光明學校的學生則是帶來舞蹈表演與大合唱，最後每一個三芝國中的班級都與泰國學生留下團體合照，並且互道珍重，在滿滿的溫馨與不捨氛圍下約定友誼長存。