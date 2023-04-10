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新北運動中心、據點推+1元優惠 預估200萬人次參與

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
全民普發6000元陸續到帳，新北體育處從4月至6月推出優惠活動。圖／新北體育處提供
全民普發6000元陸續到帳，新北體育處從4月至6月推出優惠活動。圖／新北體育處提供

全民普發6000元陸續到帳，新北體育處從4月至6月推出優惠活動，讓民眾可至16座運動中心及8處運動聚點用「好康+1元」加購運動場地、時數及球具，且只要登錄發票就能抽iPhone14、消費滿2000元加送新北幣等。體育處說，預估將帶來超過2.5億營收，200萬人次參與。

新北市國民運動中心、新北運動聚點推出「6000入帳，運動重賞！」優惠活動，從4月10起至6月30日，有三波優惠，首波「優惠好康+1元」用1元就能加購喜歡的運動品項，5月登錄發票抽iPhone14」、6月推出消費滿額送新北幣。

體育處說，各運動中心推出多項+1元優惠好康，包括場租、課程、票券及滿額優惠。場租優惠部分，板橋、新莊、永和國民運動中心為主，特定時段租借場地＋1元多1小時；泰山、樹林體育園區租借場地達指定時數，＋1元贈健身房1小時；此外，板橋、新店、土城、林口國民運動中心特定時段租用場地，可＋1元租球具。

課程優惠部分，永和、三鶯、五股、喜歡運動中心及泰山體育館，報名特定課程可用1元加購單堂、或運動研習課；土城、三重、中和等運動中心，報名課程＋1元加購體適能或泳池體驗門票。

票券優惠則可至蘆洲、林口等運動中心購買健身房1小時，＋1元多1小時；樹林運動中心辦體健卡、水漾卡＋1元送3天；三重運動中心辦健身、游泳季卡享+1元加購舞動分享卡，在喜歡運動中心辦健身月卡+1元送精緻團課1堂。

滿額優惠則有泰山運動中心消費滿1000元＋1元優惠5選1；汐止運動中心報名課程滿額＋1元贈健身房、泳池門票或單堂課體驗券；樹林運動中心消費滿2500元+1元就送限量運動毛巾。另外，淡水運動中心祭出消費課程、泳池、場租＋1 元抽折價券優惠；三鶯、鶯歌、汐止、蘆洲等運動中心推季票、月卡、1對1等優惠。

泰山體育館體購買團課卡或適能單次入場＋1元贈送一次Inbody。圖／新北體育處提供
泰山體育館體購買團課卡或適能單次入場＋1元贈送一次Inbody。圖／新北體育處提供
汐止運動中心報名課程滿額＋1元贈健身房、泳池門票或單堂課體驗券。圖／新北體育處提供
汐止運動中心報名課程滿額＋1元贈健身房、泳池門票或單堂課體驗券。圖／新北體育處提供

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