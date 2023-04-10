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新北八里下罟子漁港設穆斯林祈禱室 多元包容

中央社／ 新北10日電

新北市八里區下罟子漁港新建漁具倉庫景觀平台及第2期浮動碼頭今天啟用，新北市府指出，為貼心照顧當地印尼籍漁工宗教需求，設置穆斯林祈禱室提供使用，展現多元宗教包容。

新北市政府漁業處表示，推動「嗨漁港」計畫，改善漁民傳統漁作設施，提供漁民更安全舒適漁作環境外，也讓漁港能夠結合觀光遊憩，讓民眾能夠親海近海，成為遊憩新景點。

推動「嗨漁港」計畫，漁業處指出，在八里區下罟子漁港新建漁具倉庫景觀平台及第2期浮動碼頭，今天在新北市長侯友宜市長主持宣布下正式啟用。

新北市漁業處長張麗珍告訴中央社記者，這次在規劃新建26間漁具倉庫時，因當地外籍漁民多屬印尼籍，因此，考量到印尼為全球穆斯林最多的國家，宗教更是遠赴異鄉工作的船員心靈上重要寄託。

她表示，市府首次在漁港相關工程中將祈禱室納入規劃，在漁具倉庫所新設祈禱室，室內空間約7坪，空間採開放設計並裝設地板及置物櫃，每時段約可提供10多名漁工祈禱使用，更在2樓設置景觀平台，讓倉庫也兼具休憩觀光功能。

漁業處指出，八里區下罟子漁港是位於台北港的港中港，設籍204艘漁船，民國109年完成啟用第1期南碼頭的6座浮動碼頭。

另外，在港區東碼頭新建第2期5座浮動碼頭及改善港區鋪面串聯自行車道，工程經費共約新台幣3900萬元，不僅讓漁民作業安全及便利性大提升，下罟子漁港也變成八里區的新景點。

碼頭 漁民

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