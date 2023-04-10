八里下罟子漁港第二期浮動碼頭啟用 兼具觀光功能

新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫，改善漁民傳統漁作設施，並結合觀光遊憩功能，而八里下罟子漁港新建漁具倉庫景觀平台及第二期浮動碼頭也於今日正式啟用。漁業處表示，市府目前已改造14座漁港，未來4年將再改造14座漁港，讓漁港兼具漁作、觀光功能。

新北市長侯友宜表示，市府團隊針對各漁港皆用盡心思設法改善，多方聽取漁民及在地民眾的聲音，讓大家共好。本次新建下罟子漁具倉庫，解決漁民漁具放置問題，並設置祈禱室滿足多元信仰文化需求。

侯友宜指出，市府此次將在地漁船圖騰融入美學概念與工程結合，提升港區整體視覺品質及景觀特色，增設景觀平台讓民眾欣賞夕陽及海景，讓使下罟子漁港成為青春山海線一處遊憩新亮點。

八里區下罟子漁港是位於台北港的港中港，設籍204艘漁船，為改善港區舊有漁具倉庫及整體環境，新建26間漁具倉庫並設置景觀平台，同時延續2020年完成啟用第一期南碼頭的6座浮動碼頭，在港區東碼頭新建第二期5座浮動碼頭及改善港區鋪面串聯自行車道，工程造價3900萬元，讓漁民作業安全及便利性大提升，也使下罟子漁港成為青春山海線八里的新景點。

漁業處表示，漁民以往都用貨櫃改裝為臨時倉庫方式存放網具，不僅容易鏽蝕，且收納空間不足，部分漁民將漁具直接堆置在港區內，造成環境髒亂，不利管理。本次工程新建26間漁具倉庫，相較原有臨時貨櫃空間提升6倍，近204艘漁船受惠。

漁業處補充，另考量目前在新北市的外籍漁民以印尼籍為多數，而印尼為全球穆斯林最多的國家，所以這次的漁具倉庫工程特別規畫設置祈禱室，供不同信仰的漁民使用，二樓部分景觀平台兼具休憩功能，港區周圍鋪面亦一併改善及綠美化。