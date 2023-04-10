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全國貓咪盃SCRATCH競賽 北市勇奪5獎牌居全國之冠

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
成淵高中國中部勇奪「國中遊戲組」金牌。圖／台北市教育局提供
成淵高中國中部勇奪「國中遊戲組」金牌。圖／台北市教育局提供

「全國貓咪盃SCRATCH競賽」去年疫情影響改為線上進行，今年恢復實體賽事，首度由台北市主辦，吸引22縣市、172支隊伍、492名名師生齊聚育成高中較勁。北市代表隊傳捷報，4校在遊戲組與動畫組勇奪1金3銀1佳作，奪牌數居全國之冠。

SCRATCH是美國麻省理工學院發展的模組化簡易程式語言，可用來創造動畫、遊戲等。2014年宜蘭縣初次辦理貓咪盃SCRATCH縣內賽，隔年基隆市攜手9縣市舉辦瘋狂貓咪盃競賽，2016年起新北市接力籌辦全國貓咪盃SCRATCH競賽，接著各縣市輪流主辦，今年則在北市登場。

台北市代表隊表現出色，成淵高中國中部榮獲「國中遊戲組」金牌，中正國中「國中動畫組」、永建國小「國小遊戲組」、金華國小「國小動畫組」均摘下銀牌，龍門國中斬獲「國中動畫組」佳作。

台北市教育局表示，市長蔣萬安上任以來，特別強調「程式設計」及「資訊素養」是這世代的關鍵基礎能力，責成教育局規劃且提供學生程式語言課程，教導學子正確使用網路與各項資訊科技功能。

市長蔣萬安指出，資訊科技素養應結合永續發展及生活情境議題，才能培養具問題解決與適應力的關鍵人才，因此教育局特別安排各縣市代表隊選手參訪台北市立動物園，盼增加學生更多生活體驗與議題發想，作為跨域人文與科技跨域的學習養分。教育局將強化「資訊倫理素養教育」，教導學生學習正確應用科技觀念及素養。

教育局說，未來針對蔣市長政策方針，強化「K-12程式設計教育」，自幼兒園運算思維、國小程式設計教育逐步引導學生學習，國中及高中職階段則提供各式新興資訊科技教育教材，引導學生學習資訊科技最新知識，且藉競賽取代評量方式，讓學生學習運用科技、解決未來生活情境問題專業知識。

「全國貓咪盃SCRATCH競賽」今年恢復實體賽事，首度由台北市主辦，吸引22縣市、172支隊伍、492名名師生齊聚較勁。圖／台北市教育局提供
「全國貓咪盃SCRATCH競賽」今年恢復實體賽事，首度由台北市主辦，吸引22縣市、172支隊伍、492名名師生齊聚較勁。圖／台北市教育局提供

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