樹林鎮南宮捐社福專車 送物資與探訪量能大增

新北市樹林鎮南宮今天捐2輛社福專車給市府，供社工訪案及運送生活物資給弱勢家戶。社會局說，社工騎機車僅能訪視1到2戶，但1輛社福專車可載送10戶以上物資，服務量能大增。

新北市府副秘書長張其強今天代表市長侯友宜出席「財團法人新北市樹林鎮南宮響應好日子愛心大平台捐贈社福專車」儀式。2輛車交由板橋第一社福中心及板橋新住民家庭服務中心，提供社工訪案及運送生活物資給弱勢家戶，必要時也能載運須緊急安置的族群。

社會局社會工作科長劉文湘說，社會局設有14處社會福利服務中心，負責新北全境脆弱家庭服務。由於社工評估家庭需求後，極需快速移動工具提供即時服務，此時民間捐贈的社福專車大大增加了社福中心社工移動方便性。另外，社福專車也協助社福中心深入拜訪社區資源單位、辦理方案與宣導等活動，擴大資源結合與服務宣導效能。

鎮南宮董事長許正秋表示，鎮南宮創建於民國34年，是樹林地區重要民間信仰宮廟，每年也做公益回饋地方，除捐贈2輛復康巴士外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也捐贈新台幣200萬元防疫基金，只要新北有公益需求，鎮南宮都會響應。

張其強說，鎮南宮這些年來支持新北各項社會福利計畫就超過1000萬元，不僅捐車捐物，平日也全力支持學校清寒獎助學金、地方急難救助等。