新北：飲料店5月1日起禁用塑膠一次用飲料杯

新北市政府環保局今天表示，配合行政院環保署限塑政策，5月1日起轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，預估政策實施後，1年可減少3億6800多萬個塑膠杯的使用。

環保局發布新聞稿說明，配合環保署的限塑政策，新北市自去年即著手規劃禁用塑膠一次用飲料杯實施日期，期間多次與轄內飲料業者進行溝通研商，掌握業者庫存塑膠杯去化及替代性紙杯備料情形。

環保局長程大維表示，與業者溝通時，業者皆表示願意配合減塑政策。經綜合評估庫存去化及替代產品生產批貨期程，新北市提報環保署核定於今年5月1日實施禁用塑膠一次用飲料杯（包含生物可分解塑膠材質PLA杯）政策。

他表示，新北轄內目前約有2704間飲料店業者，預估政策實施後，1年可減少3億6800多萬個塑膠杯的使用。

環保局表示，實施日前將持續宣傳，請業者務必配合政策執行以免受罰，若業者違反規定，將依照《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。