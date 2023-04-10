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中市交通局長葉昭甫獲艾森豪獎金 地方首長第一人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市通局長葉昭甫獲艾森豪獎金，到美國參訪多項領域，是地方首長第一人。圖／交通局提供
台中市通局長葉昭甫獲艾森豪獎金，到美國參訪多項領域，是地方首長第一人。圖／交通局提供

美國艾森豪基金會每年從世界各國遴選不同領域菁英，台中市政府交通局長葉昭甫是今年「全台唯一艾森豪獎學金當選人」，已前往美國展開6周參訪行程，創下台灣地方政府首長首度獲獎紀錄。葉昭甫說，參訪行程包含交通、都市規劃、綠能、大數據等。市長盧秀燕說「以他為榮」，藉此次觀摩各大城市發展趨勢帶回台中。

交通局長葉昭甫曾負笈歐洲，攻讀法國國立橋梁道路學院、巴黎第12大學運輸工程學系碩士，再取得東巴黎大學經濟、管理與區域研究學院博士。過去4年帶領交通局積極推動各項建設計畫、任內重大交通政策，包含捷運綠線通車、捷運藍線獲交通部核定、推動全台最優惠「雙十公車」、全台最多電動公車、iBike突破1300站全台第一，最近的市民限定299交通月票。

葉昭甫說，來自全世界創新學人與各行各業菁英，每人背景不同、目的性互異，依照鑽研專業參訪產官學界，台灣2050年將要邁向淨零排放的環保目標，他會特別關注電動車發展、智慧化、無人化等科技，美國智慧系統管理、技術研究為強項，並深入探討大數據分析與城市行為規模研究。

中市府補充，美國艾森豪基金會1953年為慶祝美國前總統艾森豪誕辰成立，基金會安排全球年齡介於32到45歲的潛力領袖人才，為個人專業量身打造的觀摩資源，深入各參訪據點，行程由艾森豪獎學金基金會全額贊助，今年參訪時間從4月10日到5月18日。

艾森豪基金會總部設在美國費城，葉昭甫從美東開拔到波士頓、舊金山、休士頓、芝加哥、華盛頓哥倫比亞特區、紐約、加州等10多個城市，為期6周的赴美鐵人行程，橫跨東岸、西岸及中部，短時間內汲取有利台中發展的資訊。

因應時差，葉昭甫數月前就利用凌晨與艾森豪基金會連絡，規劃想參訪的學校、政府部門與產業，藉基金會平台一窺堂奧，進入頂尖殿堂絕不能空手而回，因此並不侷限交通建設，擴及都市規劃、大數據趨勢、能源永續等，期對台中發揮最大化的效益。

台灣歷屆傑出得獎人有前副總統蕭萬長、前總統府資政辜濂松、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫、基隆市長謝國樑、前台大校長孫震、資深媒體人詹怡宜等人，葉昭甫創下台中市政府首度有官員獲選的新紀錄。

台中市 獎學金

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