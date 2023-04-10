長榮大學「花傳藝承」台日師生聯展 日本花道名家參展
長榮大學今天舉辦「花傳藝承」台日師生聯展，拓展國際藝文展覽交流、提升學校國際學術文化聲譽。校方表示，這場展覽是以跨越國際、世代傳承，生命延續之「絆」為主題，闡揚學術傳承的重要，邀請日本華道界德高望重的「池坊熊本銀杏支部長三宅一華總華督」夫婦參與舉辦。展出到12日下午3點。
華道又稱花道、日式插花，是日本傳統插花藝術，以植物花材為主混合各種材料創作的藝術。最早起源於古代中國，後來傳入韓國和日本。
長榮大學表示，三宅一華教授華道已有50幾年經歷，對台日文化交流發展不遺餘力，更多次受邀蒞校傳授示範日本華道。
聯展展場以應用日語系副教授吳幸芬書法作品為背景，用文字來表現作者心觀者情，襯托日本華道於異境空間，融合作者意象展現之美。
華道作品則由三宅一華帶領台灣弟子吳幸芬、助理教授歐薇蘋、東吳大學副教授賴雲莊、淡江大學副教授廖育卿、長榮大學應日系畢業生李昀學、簡嘉萱聯手展出「藝文傳承的生命序章」。
校方表示，三宅一華的台灣弟子在日求學時利用課餘學習日本傳統文化，歸國後也不忘初衷持續推廣、傳承所學回饋台灣教育，讓更多學子更了解日本文化的精神。希望藉由聯展讓學生瞭解學術文化傳承的重要，活化校園，讓師生實質參與體驗異國文化交流，促進台日文化交流。
展場地點在長榮大學校門口右側長榮堂，展出期間現場舉辦「open講座」，讓觀賞者動手體驗日本華道技藝與精神，歡迎大家參與。
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