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大巨蛋草皮掀網熱戰 蔣萬安：耐震彈跳及衝擊性都合標準

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察捷運信義線東延段工程。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察捷運信義線東延段工程。記者林麗玉／攝影

台北大巨蛋目前進度正在鋪設草皮，目標年底可以開打第一場棒球賽，不過大巨蛋鋪設草皮的照片曝光後，這兩天也在PTT引發網友熱議，有網友直接留言「痛！」「看來就真的是草『皮』，薄薄一層底下直接是水泥地，希望打完一季選手的膝蓋沒事啊...。」台北市長蔣萬安今天回應，大巨蛋草皮鋪設都有請日本專業技師指導，耐震、穩定、彈跳、及衝擊吸收性等，都符合一切的標準。

蔣萬安今天上午視察捷運信義線東延段工程，對於大巨蛋草皮鋪設，遭網友質疑，只有薄薄的一層草皮，儘管副市長李四川說會再鋪四公分的沙，但還是遭質疑，可能會讓選手受傷。

蔣萬安今天表示，大巨蛋草皮鋪設，施工單位其實都有請日本專業技師指導團隊鋪設，而且其實相關的鋪設方式及做法，也都符合國際棒球賽事的標準，不管是在耐震度、穩定性、還有彈跳性、以及衝擊吸收性等，都是符合一切的標準。

北市體育局長王泓翔表示，台北大巨蛋是採用日本美津濃公司生產的草皮，並由日本派專業技師來台指導舖設，施工方式是直接將草皮舖設於混凝土地坪上，再於草皮上舖設細沙及橡膠粒，是與日本名古屋巨蛋、大阪京磁巨蛋棒球場相同施工方式。

王表示，據台灣美津濃公司表示，其產品與日本東京巨蛋不同，但該公司產品已有多年實際使用實績，且經過16項驗證，在耐久及穩定性、衝擊吸收性、彈跳性等均可符合國際棒球比賽要求。

台北大巨蛋目前進度正在鋪設草皮，不過大巨蛋鋪設草皮的照片曝光後，這兩天也在PTT引發網友熱議。圖／引用自李四川臉書
台北大巨蛋目前進度正在鋪設草皮，不過大巨蛋鋪設草皮的照片曝光後，這兩天也在PTT引發網友熱議。圖／引用自李四川臉書

大巨蛋 蔣萬安

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