陸再送大貓熊？蔣萬安：就瀕危保育角度 已請動物園研議

傳出大陸希望再以「熊貓外交」送大貓熊展現善意，農委會主委陳吉仲今受訪說，所有野生動物進出口都有相關程序，若專案小組開會後認為沒問題，就可以讓貓熊到台灣來，但還要看北市府是否提出申請。台北市長蔣萬安今天則表示，市府已經請動物園等單位全面了解、並研議，針對瀕危動物保育，進行專業評估。

蔣萬安今天上午視察捷運信義線東延段工程，媒體再問蔣，對於陸方傳出再送大貓熊的後續相關事宜，蔣萬安表示，他昨天已經說過，其實市府已經請動物園等相關單位全面了解、並研議，特別請動物園針對瀕危動物保育角度專業評估，讓台北市參與瀕危動物保育，這也是非常重要的事。

至於是否會納入今年雙城論壇討論議題？蔣表示，都會先從專業角度研議。

媒體追問，等雙城論壇是否對適婚年齡的圓仔來說太晚？蔣萬安表示，這真的是非常專業的問題，其實有聽取動物園的報告，當然最重要，成為瀕危動物保育扮有一定角色，這對台北市政府來說，是非常重要的事情。