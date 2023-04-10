永和大陳社區「勝開大地」將再辦公開標售 3房底價逾3千萬

新北永和地狹人稠，大陳社區都更案一直是當地房市話題，新北財政局今公告辦理今年第2次公開標售市有非公用不動產，總計有永和區勝開大地社區大樓建物3戶，將開標4次，供民眾投標。

「勝開大地」是新北市府主導辦理的永和大陳社區單元2公辦都更案，附近有頂溪國小、永和仁愛公園，距捷運頂溪站約1公里，周邊生活機能屬完善；市府當初分回2、3、4房型共94戶，2房型已全部售出。

財政局指出，這次標售不動產共計3標案，為勝開大地社區3戶；第1次開標訂於4月25日、第2次開標訂於5月2日、第3次開標訂於5月9日、第4次開標訂於5月16日，時間皆為上午10點整，在新北市政府15樓1522會議室當眾開標。

財政局說明，這次標售市有房地標的包含3房計有1戶（含車位），主建物含附屬建物面積約為29.96坪，加計共有部分面積（含車位）約為53.61坪，位於C棟。標售底價為3126萬9586元。

4房計有2戶（無車位），主建物含附屬建物面積約為38至43坪，加計共有部分面積約為55至62坪，均位於A棟。標售底價區間為3056萬元至3271萬元。

財政局提醒，當日不開放現場觀標，採線上網路直播方式開標。另外，逾開標當天上午9時始寄達之標封，視為參加後順序開標，請有意願投標者，預留適當郵遞時間。

財政局非公用財產管理科代理科長蔣喬玫補充，「勝開大地」分回戶數公開標售後，民眾反應熱烈，包含這次公告的3標案，僅剩下5戶，其餘2戶則因公告時間到期要重新估價及標售。