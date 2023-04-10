預立醫療決定諮商數減緩 北市衛生局推3種多元管道服務

為尊重病人醫療自主、保障其善終權益，中央2019年訂定「病人自主權利法」，不過因Covid-19疫情致參與數量降低。為讓預立醫療照護諮商服務不中斷，北市衛生局今起提供多元管道服務，包括遠距諮商、團體諮商與在宅諮商，讓民眾免入醫院就能簽署「預立醫療決定書」

根據北市衛生局統計，法規實施逾4年，截至今年3月底，台北市簽署人數已超過1萬7000人，數量全國之冠。衛生局表示，近幾年因COVID-19疫情影響，國人在非必要情況下減少進出醫院，或是認為預立醫療照護諮商費用過高，都讓參與意願降低。

衛生局表示，為讓「預立醫療照護諮商服務」不中斷，鼓勵民眾勇於為自己發聲，已開放多元管道服務，包含遠距諮商、團體諮商及在宅諮商等行動診間服務，提供有意願的民眾做不同選擇，不只有前往醫院才能簽署自己的預立醫療決定書。

衛生局指出，台北市目前共有4家預立醫療照護諮商機構提供遠距諮商服務，有北市聯醫、北榮、台大醫院及台北醫學大學附設醫院，可為不方便前往醫院、位於南部、海外的意願人及家屬解決距離的障礙。在團體諮商部分，包含各類社福長照機構、合法立案之企業、機關團體之員工及其家屬，機構內需備有隱密可分組空間供諮商使用。

另外，在宅諮商是由北市聯醫至個案家中進行諮商服務，申請條件為具意識表達能力的居家醫療服務個案及其家屬、具意識表達能力之其他失能者及其家屬，失能者條件比照北市身心障礙者到宅鑑定服務之對象，如全癱無法自行下床、需24小時使用呼吸器或維生設備及其他經公告之特殊困難者。

北市預立醫療照護諮商費約2250至3700元，立下「預立醫療決定」，可在末期病人、不可逆轉的昏迷狀態、永久植物人、極重度失智及其他經中央主管機關公告疾病等5款特定臨床條件，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」，除了保障善終權益，也能讓親友摯愛了解個案決定，減少所需面對的痛苦及紛爭。

「病人自主權利法」為亞洲第一部病人自主權利專法，目的是尊重病人醫療自主、保障其善終權益，促進醫病關係和諧，意願人透過預立醫療照護諮商機構，申請參加預立醫療照護諮商（ACP）後，即可簽署預立醫療決定書（ADP），保障自己的善終權益。