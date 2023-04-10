木柵萃湖螢火蟲開趴 今起為期3周賞螢活動登場
北市木柵公園萃湖今起至5月1日，為期3周賞螢活動登場，由於此為生態復育區，實施燈光減量措施，提醒民眾眼睛適應光線後再進入。台北市公園處建議，不要穿戴會發光的配備，如小朋友的發光鞋，以免干擾螢火蟲繁衍，歡迎大家來湖畔走走，享受賞螢樂趣。
台北市政府工務局公園處表示，生態棲地維護有賴水水萃湖志工隊、文山社大的投入與付出。紅冠水雞入住木柵公園，代表公園處推動多年的公園生態化，又往前邁進一步，4月10日至5月1日每晚6點40分至8點更可見到螢火蟲漫天飛舞。
文山社大校長鄭秀娟表示，校方2015年起投入人力在萃湖螢火蟲復育，4月25日晚上7點至9點環境教育講座，將邀請荒野保護協會理事陳德鴻分享棲地營造的歷史。
公園處說明，木柵公園萃湖賞螢動線採單一出入口的單向前進，受限木棧道寬幅，行走動線中不停留導覽。萃湖為生態復育區，實施燈光減量措施，提醒民眾在入口處停頓一下，讓眼睛適應光線後再進入，同時遵守不捕捉、不干擾、不照亮、不離開棧道的4不原則，降低人為對螢火蟲的干擾。
前往木柵公園萃湖賞螢可搭乘大眾交通工具，公車搭237、253、611、671在木柵公園站下車，步行2分鐘可到，搭294、647、660、666、915、933、棕6在再興中學站下車，步行6分鐘可抵達。若有停車需求者，不只木柵公園周邊的路邊停車格，還有距離公園步行10分鐘的永建國小地下停車場。
志工進行棲地維護工作-整理浮島植物。圖／工務局提供
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