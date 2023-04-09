快訊

共軍操演第2日 我偵獲共機70架次、共艦11艘次擾台

花上億辦婚宴！高雄總舖師娶媳婦 超豪華流水席曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本周開議 蔣萬安與國民黨府會共識營 綠轟好笑白批不妥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會新會期本周三開議，台北市長蔣萬安將首度施政報告，蔣今率市府一級首長與國民黨議會黨團舉辦共識營。記者林麗玉／攝影
台北市議會新會期本周三開議，台北市長蔣萬安將首度施政報告，蔣今率市府一級首長與國民黨議會黨團舉辦共識營。記者林麗玉／攝影

台北市議會新會期本周三開議，台北市長蔣萬安首度施政報告，蔣今率市府一級首長與國民黨議會黨團辦共識營。他表示，上任後面對困難及瓶頸不迴避、勇於面對。民代不僅監督，更是政策推動、讓城市不斷進步的重要力量，過去他也是民代，市政推動會以為民解決問題為主。

對於開議前，蔣市府與國民黨團開共識營，民進黨團總召簡舒培質疑，「這就太好笑，台北市政府自己要有共識營比較重要，跟議會要有什麼共識營，不管在朝在野，議員就應該監督市府，做錯事就是要告訴他(蔣)，要如何做對事、把事做好，蔣現在還不進入狀況。」

民眾黨議員陳宥丞則質疑，蔣市政的共識營為何其他黨派沒有相同規格安排；甚至政黨共識營假日占用市府人力資源也極為不妥。

台北市議會共有60席議員，國民黨籍有29席，加上1席國民黨報准參選當選的無黨籍議員曾獻瑩，形同「實質過半」。蔣市府今天共識營提出四大重大法案及五大議案，盼議會支持。

國民黨團書記長秦慧珠表示，北市議會4月12日即將開議，蔣市府上任也已經滿1百多天，儘管現在議會是休會狀態，不過每位議員都睜大眼睛，注意蔣市府提出的新政，秦慧珠說，國民黨團現在有兩個身分，一個是選民託付的議員身分；第二就是執政黨議員，應該協助市府政策規畫。

蔣萬安表示，議會民代不僅是監督市政，更是未來市政推動，讓城市進步非常重要的力量，希望未來府會共同目標，是讓台北市找回過去的光榮及驕傲感，議員對於市府的指教都會改進，希望透過共識營充分表達意見，讓台北市未來越好。

北市府新會期的四大重大法案包括放寬山限住二區都市更新等的「北市都市更新自治條例」修正案；北市勞動權益基金收支保管及運用兒少寄養家庭管理自治條例修正案等。

五大重大議題則包括112年度北市總預算第一次追加預算案；追加幸福育兒、開創教育、全民運動等施政經費，還有產發局的中研市場整修工程111至112年連續性預算終止執行案、第二果菜批發市場續約案等。

議員 國民黨

延伸閱讀

影／曝蔣萬安私下說辛苦了 徐巧芯：蔣支持年輕世代勇於挑戰

影／與費鴻泰會面有痛苦選擇？蔣萬安笑回：目標是贏得勝選

影／傳陸再送大貓熊 柳采葳：慎慎評估 讓兩岸交流正向發展

費芯大戰今會費鴻泰 蔣萬安：是關心 盼初選公正平順

相關新聞

大巨蛋水泥地草皮恐受傷？ 李四川：比照日本巨蛋標準會鋪沙

台北大巨蛋目標年底試營運，台北市副市長李四川今天在臉書貼文表示，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了」。不過李...

本周開議 蔣萬安與國民黨府會共識營 綠轟好笑白批不妥

台北市議會新會期本周三開議，台北市長蔣萬安首度施政報告，蔣今率市府一級首長與國民黨議會黨團辦共識營。他表示，上任後面對困...

北市動物園目前照養3隻大貓熊 園方：再來一隻沒問題

今天有媒體報導，傳出大陸希望再以「熊貓外交」送大貓熊來台展現善意，北市副市長林奕華指出，目前大陸方面都還沒有相關議題討論...

影／傳陸再送大貓熊釋善意？ 林奕華：沒相關大貓熊議題討論

今天有媒體報導，傳出大陸希望再以「熊貓外交」送大貓熊來台展現善意。台北市副市長林奕華今天表示，目前大陸方面都還沒有相關的...

影／傳陸再送大貓熊 柳采葳：慎慎評估 讓兩岸交流正向發展

傳出大陸希望再以「熊貓外交」送大貓熊來台展現善意。國民黨台北市議員柳采葳今天表示，這會讓大家認為是市長蔣萬安兩岸交流的起...

大巨蛋年底打球再邁一步 李四川曝新進度 網提幾點建議

台北大巨蛋目標年底試營運，台北市副市長李四川今天在臉書貼文表示，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了」。李四川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦