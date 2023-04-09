本周開議 蔣萬安與國民黨府會共識營 綠轟好笑白批不妥

台北市議會新會期本周三開議，台北市長蔣萬安首度施政報告，蔣今率市府一級首長與國民黨議會黨團辦共識營。他表示，上任後面對困難及瓶頸不迴避、勇於面對。民代不僅監督，更是政策推動、讓城市不斷進步的重要力量，過去他也是民代，市政推動會以為民解決問題為主。

對於開議前，蔣市府與國民黨團開共識營，民進黨團總召簡舒培質疑，「這就太好笑，台北市政府自己要有共識營比較重要，跟議會要有什麼共識營，不管在朝在野，議員就應該監督市府，做錯事就是要告訴他(蔣)，要如何做對事、把事做好，蔣現在還不進入狀況。」

民眾黨議員陳宥丞則質疑，蔣市政的共識營為何其他黨派沒有相同規格安排；甚至政黨共識營假日占用市府人力資源也極為不妥。

台北市議會共有60席議員，國民黨籍有29席，加上1席國民黨報准參選當選的無黨籍議員曾獻瑩，形同「實質過半」。蔣市府今天共識營提出四大重大法案及五大議案，盼議會支持。

國民黨團書記長秦慧珠表示，北市議會4月12日即將開議，蔣市府上任也已經滿1百多天，儘管現在議會是休會狀態，不過每位議員都睜大眼睛，注意蔣市府提出的新政，秦慧珠說，國民黨團現在有兩個身分，一個是選民託付的議員身分；第二就是執政黨議員，應該協助市府政策規畫。

蔣萬安表示，議會民代不僅是監督市政，更是未來市政推動，讓城市進步非常重要的力量，希望未來府會共同目標，是讓台北市找回過去的光榮及驕傲感，議員對於市府的指教都會改進，希望透過共識營充分表達意見，讓台北市未來越好。

北市府新會期的四大重大法案包括放寬山限住二區都市更新等的「北市都市更新自治條例」修正案；北市勞動權益基金收支保管及運用兒少寄養家庭管理自治條例修正案等。

五大重大議題則包括112年度北市總預算第一次追加預算案；追加幸福育兒、開創教育、全民運動等施政經費，還有產發局的中研市場整修工程111至112年連續性預算終止執行案、第二果菜批發市場續約案等。