傳陸再送大貓熊釋善意？ 林奕華：沒相關大貓熊議題討論

今天有媒體報導，傳出大陸希望再以「熊貓外交」送大貓熊來台展現善意。台北市副市長林奕華今天表示，目前大陸方面都還沒有相關的大貓熊議題討論，上次上海參訪團參訪台灣燈會，接下來的雙城論壇也還沒進到討論階段，現在都還在市府的內部討論，還在討論哪些部分適合今年雙城論壇城市交流。

林奕華今天下午出席北市議會共識營受訪表示，對於傳出大陸方面有意再以貓熊外交，送大貓熊來台展現善意，林奕華說，這部分都沒有相關大貓熊議題討論，至於雙城論壇，目前也都還在市府的內部討論，兩岸之間還沒有開始相關協調，與上海方，連第一次交談都還沒有正式開始。

林奕華說，上次上海參訪團有來拜訪台灣燈會，針對雙城論壇部分都還沒有進到討論階段，對於雙城論壇是否市長蔣萬安親自赴上海出席論壇？林奕華說，目前都還沒有討論到那一部分，僅還在評估哪些類別適合交流，還沒有談到誰去？尤其大貓熊議題，也都還不在討論議題之內。

林奕華說，現在評估雙城論壇交流面向，有討論到文化、觀光部分，因為疫情比較穩定，觀光領域交流、還有寵物專車的動物友善等，正在評估是否適合與上海方面交流，尤其這次是北市府要赴上海參訪，市府內部初步討論之後，才會與上海方交談相關定案，目前都還在市府內部意見的確定。