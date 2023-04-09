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大巨蛋年底打球再邁一步 李四川曝新進度 網提幾點建議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川今天在臉書貼文表示，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了」。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼文表示，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了」。圖／引用自李四川臉書

台北大巨蛋目標年底試營運，台北市副市長李四川今天在臉書貼文表示，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了」。李四川臉書貼文一出，馬上釣出市長蔣萬安在底下留言，「台北一點一滴的進步，重大工程一步一步的推展，謝謝川伯跟市府團隊的努力。」

不過李四川臉書貼文大巨蛋進度，也有網友說，「這草皮是確定的草皮還是暫時的，厚度真的不夠，選手腳會受傷？」「這草皮不會太薄嗎？球員撲了不會受傷嗎？」提醒市府注意。

還有網友建議川伯，觀眾座位顏色也要改，要用深色否則會「吃球」，網友也建議，另外可以請球員工會的旅外選手或日本室內球場專家來場勘，看有無其他缺失，讓球場更加完善，否則營運後又會被有心人拿來做政治攻防。

另外，也有網友說，「真的好不容易這蛋終要市民見面，這顆蛋盼了三十幾年了」，「在四萬人的室內看棒球光想就很嗨，如果又是我中華隊贏的那一刻。」也有網友在李四川貼文下面留言，表示蔣市府上任後「超級打臉柯文哲.....。，台灣只剩這種人只想權力做事用嘴，偏偏一堆願意被騙的死忠支持者，跟民進黨的支持者一樣，真悲哀。」

台北市副市長李四川今天在臉書貼文表示，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了」。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼文表示，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了」。圖／引用自李四川臉書

李四川 大巨蛋

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