石門北21線及北19線曾現淘空駭人景象 已復建完工通車

新北石門北21線、北19線都為石門交通及觀光要道，但去年底因豪大雨造成道路坍方與淘空，景象駭人。新北工務局指出，當時立即赴兩路段打設臨時擋土支撐；經養工處與石門區公所近期趕工下，兩處道路已於4月6日完工通車。

養工處指出，石門區北21線8.5公里及北19線5.6公里兩處道路，去年底因受東北季風共伴效應挾帶大量豪雨，導致道路坍方，其中北21線8.5公里道路淘空長度約30公尺、深度8公尺，嚴重影響用路人通行安全。

養工處表示，為維護既有道路邊坡穩定，當時立即到場打設臨時擋土支撐，避免災害持續擴大，同時重新調整路面高程和洩水坡度，有效引導雨水至道路側溝，提升復建工程的實用及穩定性；在與石門區公所一同復建下，已於4月6日完工通車。

養工處提到，石門北19線5.6公里位處山谷地形，因受到持續性強降雨沖刷下邊坡及表面逕流匯集，山凹處道路被侵蝕，既有漿砌擋土牆路基流失，造成長達35公尺、深度8公尺的嚴重崩塌，交通中斷，車輛無法通行。

由於崩塌處位於稜線上，復建工程採用雙孔箱涵搭配基樁方式施工，以植筋工法與既有懸臂式擋土牆連接，避免大範圍開挖也減少載重，延長道路使用壽命。