北捷首列寵物專車試辦 蔣萬安：不排除每年固定活動

4月11日是國際寵物日，為響應友善寵物活動，台北市長蔣萬安今天陪毛小孩搭乘台北捷運，體驗北捷首度舉辦的一日限定寵物專車，貓犬在車廂內可以不關籠，許多飼主認為，只有試辦一天太少，路線也只有象山到圓山站也太短，蔣萬安今天表示，不排除未來成為每年固定活動。

北捷今天首度試辦捷運寵物列車，從捷運象山站到圓山站，蔣萬安今天也全程陪同搭乘，有的貓咪一上車還怕怕的，適應好久才慢慢敢走出籠子，還有寵物狗一上車超幸福，不過也有的貓咪第一次在車廂不用待在籠子裡，馬上到處探索，還有跟同車廂的貓咪交朋友互動。

蔣萬安表示，今天是北捷寵物專用車廂的試辦，也是兌現他選舉跟市民承諾的政見，試辦會做好相關規畫、聽聽飼主反饋。

蔣說，今天的試辦規畫很用心，包括犬貓分開車廂，同時配置有獸醫師、行為訓練師，還有整個清潔會有雙層空氣濾網，最後活動結束，車廂會直接返回機廠，全面清消才全面上線，每個細節都會關注到，至於過程可以做得更好的部分也會調整，最主要目的，是要打造寵物真正友善環境，真正偉大城市最重要要看對待寵物的做法，我們真正愛毛孩子也要落實日常生活中。

由於寵物列車犬貓不強制關籠子，也有飼主擔心寵物之間會有衝突，蔣萬安說，這個一開始就有考慮到，所以今天試辦特別請寵物要配有牽引繩，也配有兩名獸醫師，同時也有行為訓練師在旁。若寵物隨地大小便，蔣說，今天車廂的清潔消毒也都有考慮，每個車廂都配有清潔人員，另外也加了兩層空氣濾網，活動結束也會全面清潔消毒。

對於有飼主認為只有一天活動太短，是否未來能變成固定活動，蔣萬安表示，目前是試辦，是參考日本JR的作法，會適時調整，不過最重要是跨出第一步，聽聽飼主意見，希望能做到最好。所以未來當然不排除變成每年固定活動，試辦之後會再來評估，尤其這次一開放報名就秒殺，今天先規畫30組，每一組4個人，會從第一步開始，一步一步推展。

也有動保團體認為應該試辦一個月，將有更多時間檢視這個大家反映，蔣萬安表示，這個會再來評估。