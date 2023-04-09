北捷寵物專車出發！毛小孩超興奮 飼主：友善寵物一大步

響應國際寵物日，台北市長蔣萬安今天陪許多毛小孩搭乘台北捷運，由於這是台北捷運首度舉辦北捷一日限定捷運專車，許多毛小孩飼主說，這是蔣萬安友善寵物的第一步，希望未來能有更多友善寵物專車。

儘管北捷一日寵物專車上午十點多才發車，不過許多寵物及飼主上午九點多就先來體驗一日寵物專車，許多飼主還幫毛小還造型，甚至許多貓星人今天也來趕搭寵物專車，體驗不關籠的搭車體驗，許多毛小孩相當好奇，四處坦索。

市長蔣萬安也透露，他自己以前也有養狗，當然貓咪也很可愛，現在大兒子大寶蔣得立吵著說要養貓，他現在也正在跟太太討論，「多一個寶也不錯，正在思考規畫」。

蔣萬安說，後天4月11日就是國際寵物日，目前台北市有21萬戶家庭養寵物犬貓，動保議題他相當重視，台北市今年再度增加兩座狗狗活動區，更加營造寵物友善環境，每一區配置動保檢查員，

台北捷運今天的一日限定寵物專車活動，共有36組飼主與42隻中小型犬、貓共同參與，萬安也登上寵物專車與大家互動。北捷表示，捷運公司已做好充足準備，犬、貓分乘不同車廂，每節車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，各車廂配置1名清潔人員隨車維護環境整潔。