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黃金博物館文化行旅 志工引路探訪秘境 每人只要100元
新北市瑞芳區黃金博物館「文化行旅」4到6月登場，每月2梯次，每團10人。有興趣的民眾只要繳報名費100元，就能跟著「黃金志工」探索在地金礦秘境，全程2到2.5個小時。
黃金博物館每年開辦文化行旅活動，近3年受疫情影響未能如期成行，現在疫情趨緩，館方號召民眾勇走「水金九」。金瓜石和九份地區有豐富的礦業資產與歷史遺址，由館方培訓的志工導覽，行旅走讀更加回味無窮。
今年的文化行旅規劃3條路線供民眾選擇，4月推出「九份舊情風華路線」，在輕便路、昇平戲院、頌德公園、基山街、豎崎路等著名地標下，探訪九份聚落的舊情與風華。
5月「礦業遺址的探訪」走訪石尾路、磅坑口、斜坡索道等礦業歷史痕跡，探尋繁榮的採金歲月。6月「聚落文化史蹟體驗」，探訪三毛宅、八角亭、三列厝、水圳橋等聚落景點，帶領遊客親身接觸，領略不同風情的金瓜石山城特色。
黃金博物館表示，文化行旅每月各辦理2梯次，並在各梯次當月的月初受理報名，活動日前7天報名截止。每梯次人數限制10人，屬精緻小團出遊，額滿為止。報名費每人100元，包含活動相關費用與保險等。詳細報名資訊可上官網查詢。
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