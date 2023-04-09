金山萬里兒劇6校免費巡演 結合在地萬里蟹、金山三寶

新北市金山、萬里區公所合作辦理第三屆金萬兒童藝文月，邀請「六藝劇團」6校巡演，日前首場演出圓滿落幕，300多位親子共襄盛舉、熱鬧非凡。12日起連續3周還有5場次，讓小朋友免費看，劇本融入在地元素，有金山三寶、萬里蟹等。

金山區公所表示，接下來連續3周還有獨創戲碼—仙杜瑞拉的舞會、白雪公主的禮物、恐怖的糖果屋、快樂的女王及綠野仙蹤，分別在4月12日中角國小操場、4月14日三和國小操場、4月21日大鵬國小風雨球場、4月26日萬里幼兒園5樓禮堂及4月28日金美國小禮堂。

區公所提醒小朋友和家長，別忘記攜帶集點卡，集滿3點可獲得精美紀念品1份。

金山區長劉昌松表示，本次故事改編知名童話小紅帽及醜小鴨，結合金山、萬里在地元素，像是燭台雙嶼、金山三寶（紅心甘藷、芋頭、茭白筍） 、金山健走路跑、萬里蟹、溫泉及野柳女王頭等，希望以寓教於樂的方式讓民眾了解在地文化。