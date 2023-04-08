再過9天升副祕 現任局長仍持續推廣新北茶藝

新北市長侯友宜日前發布人事小內閣異動，現任文化局長龔雅雯即將升任副祕書長，她今日仍持續推廣綠色山林「茶山繚療」活動，持續為新北文化發展竭盡心力。

2023綠色山林茶山繚療活動今年以「Tea Park」為主題，自4月8日至5月7日串聯大翡翠生態圈石碇、新店等地，辦理茶山春市、茶山春光及茶山春旅等系列推廣活動。新北市坪林茶業博物館今日起辦理連續2天的茶山春市，龔雅雯特別化身茶師，和茶青們一起泡茶招待遠道而來的遊客、參觀「清山寶珠」茶器攤位，還品嚐青青餐廳阿發師特別以包種焙茶及包種茶枝製作的茶。

新北市文化局表示，今年「茶山繚療」活動，由茶山的春日市集開始，集結國內20個知名的療癒攤位，還有講座及體驗活動等。坪林女兒李茹萍創辦「清山寶珠」茶屋及土城「青青餐廳」名廚阿發師，還特別以包種焙茶及包種茶枝入菜製作創意茶食。職人們跳脫傳統茶飲形式，將茶帶進自然生活盛味，同時發揮自身多年美學、飲食設計底蘊，讓茶與器物、飲食融合為一。

2023綠色山林茶山繚療「Tea Park」活動，除了4月8至9日的春日市集外，茶博館戶外園區特別設置「茶山春光」攝影展，後續還將推出名人帶路、玩家推薦的「茶山春旅」路線，讓大家按圖索驥地遊茶園、走步道、逛老街、吃美食，一年四季都能來茶山繚療，享受被山林雲霧療癒的快樂。