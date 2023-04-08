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台灣人首位赴NASA工作 柯威霖今獲頒總統府褒揚令 他還是馬偕博士後代

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
柯威霖的追思會今天在淡水舉行，總統府也頒發褒揚令。圖／鄭浚豪提供
柯威霖的追思會今天在淡水舉行，總統府也頒發褒揚令。圖／鄭浚豪提供

馬偕博士後代柯威霖是第一名赴美國國家航空暨太空總署（NASA）工作的台灣人，被譽為是航太界的台灣之光，他去年在美國辭世，享年95歲。柯威霖的追思會今天在淡水舉行，總統府也頒發褒揚令。

根據資料顯示，柯威霖是馬偕博士的外曾孫、第四代，1927年5月27日在淡水出生，就讀淡水國小、淡江中學、台大機械系，還曾在台灣鐵路管理局工作。台灣基督長老教會淡水教會主任牧師鄭浚豪表示，科威霖曾4次獲美國專利商標局授予發明專利，更發表超過150份研究報告。

鄭浚豪表示，柯威霖在NASA的「阿姆斯壯飛行研究中心」（NASA Armstrong Flight Research Center）服務超過40年，2015年獲NASA最高榮譽「傑出服務勳章」（Distinguished Service Medal），表彰在結構力學的成就，研究成果有助於太空、大氣及航空飛行，對汽車及工業領域也具影響。

鄭浚豪表示，去年柯威霖家屬原本希望能回台灣安葬，但受新冠肺炎影響延到今年，才由胞弟柯吉文將其骨灰帶回來，而淡水教會也向總統府提出褒揚令申請，今天他代表淡水教會，轉頒總統府頒發褒揚令給家屬，同時象徵向馬偕家族致意。

鄭浚豪說，由於馬偕博士家族墓園是市定古蹟，柯威霖的安葬將面臨文資古蹟問題，但在淡水教會和私立淡江中學向新北市文化局提出申請，及新北市議員陳偉杰的協調下，經文資審查會議拍板定案通過。

柯威霖的追思會今天在淡水舉行，牧師鄭浚豪（右）代表淡水教會，轉頒總統府頒發褒揚令給柯的胞弟柯吉文（左）。圖／鄭浚豪提供
柯威霖的追思會今天在淡水舉行，牧師鄭浚豪（右）代表淡水教會，轉頒總統府頒發褒揚令給柯的胞弟柯吉文（左）。圖／鄭浚豪提供

淡水

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