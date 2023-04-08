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新北昨晚3500戶又停電 網友狂猜「又是什麼動物？」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市樹林區昨晚突然大停電，影響戶數超過3500戶，由於之前無預警停電時，台電經常以蛇、猴子、鳥巢等理由造成停電，昨晚停電網友狂虧「不知道又是什麼動物？」樹林區公所則回應因電流變壓器開關故障，停電時間僅約15分鐘。

昨晚樹林區大停電，影響範圍包括鎮前街、博愛街、中華路、八德街、東榮街、東陽街、東華街、中山路二段、樹中街、太平路、太平街、大同街一帶，影響戶數超過3500戶。

網友則在臉書紛紛發布停電消息，表示「反核廢核惡果、電燈閃兩下以為要壞了、還沒夏天就這樣、這次不知又是什麼動物」。

樹林區公所對此表示，因樹林變電所饋線相間過流電驛動作，造成饋線斷路器跳脫事故、電流變壓器開關故障，約3500戶停電。台電緊急應變約影響15分鐘，目前全部電力都已恢復。

台電則回應，樹林電變電所YG23饋線，於昨晚23時35分因相間過流電驛動作饋線跳脫，共3517戶停電，已於23時46分全數復電，經查事故原因為開關故障。

停電 台電 新北

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