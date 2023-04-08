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稱譽航太界台灣之光 柯威霖獲總統府頒褒揚令

中央社／ 新北8日電
馬偕博士外曾孫柯威霖是台灣首名赴美國國家航空暨太空總署（NASA）工作的台灣人，他的追思會8日在故鄉淡水舉行，由淡水長老教會牧師鄭浚豪（右）代為頒發總統府褒揚令給柯威霖的弟弟柯吉文（左）。 中央社
馬偕博士外曾孫柯威霖是台灣首名赴美國國家航空暨太空總署（NASA）工作的台灣人，他的追思會8日在故鄉淡水舉行，由淡水長老教會牧師鄭浚豪（右）代為頒發總統府褒揚令給柯威霖的弟弟柯吉文（左）。 中央社

馬偕博士外曾孫柯威霖是台灣首名赴美國國家航空暨太空總署（NASA）工作的台灣人，他的追思會今天在故鄉淡水舉行，總統府也頒發褒揚令給家屬，隨後安葬於馬偕家族墓園。

柯威霖去年以95歲高齡在美國辭世，家屬決定讓他安葬故鄉。台灣基督長老教會淡水教會接受家屬委託，今天在禮拜堂舉行追思會。

淡水長老教會主任牧師鄭浚豪表示，柯威霖（William Leslie Ko）是馬偕博士的外曾孫，也就是馬偕次女偕以利的孫子，於1927年5月27日在淡水出生，就讀淡水國小、淡江中學、台灣大學機械系，還曾在台灣鐵路管理局工作。他也是首名在加州理工學院獲航空學碩士及博士學位的台灣人。

鄭浚豪表示，柯威霖是傑出的科學家兼藝術家，曾任淡水長老教會的執事，曾4次獲美國專利商標局授予發明專利，更發表超過150份研究報告。

鄭浚豪說，柯威霖在NASA的阿姆斯壯飛行研究中心（NASA Armstrong Flight Research Center）服務逾40年，曾於2015年獲NASA最高榮譽「傑出服務勳章」，表彰在結構力學的成就，增進航太的理論及計算分析能力，研究成果對太空、大氣及航空飛行功不可沒，對汽車及工業領域也很有影響力，可說是「航太界的台灣之光」。

追思禮拜資料指出，柯威霖在台大畢業後，曾在台鐵擔任過台灣蒸汽火車機關士（司機員），也是水彩畫家與水彩理論者，其揮筆的「詹森總統農莊春色」獲得詹森總統紀念圖書館永久收藏；除致力科學研究，也揮灑生命的彩筆。

去年柯威霖過世後，家屬原計畫能夠回台灣安葬，鄭浚豪表示，因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響，柯威霖的骨灰直至今年才由胞弟柯吉文帶回台灣，並透過熟悉的禮拜堂與宗教信仰，使柯威霖得以安息。

鄭浚豪牧師在追思會中，代表淡水長老教會轉頒總統府頒發的褒揚令給家屬，由柯吉文接受，象徵向馬偕家族致意。他說，從馬偕到第4代都是在淡水長老教會生活和服事，也對台灣有重大的貢獻，柯威霖也是「正港台灣囝仔」，回到台灣安息，且在馬偕宣教起始的禮拜堂舉辦追思是有意義的。

鄭浚豪說，柯威霖大約31歲以後都在國外，那個年代，亞洲人在美國應很辛苦，無論是經濟壓力或種族歧視，柯威霖應是在信仰的支持下，走過許多失望、無力的挑戰和難關。

柯吉文是老么，他懷念說，二哥喜歡繪畫，他總是協助哥哥捧著畫架四處寫生，多彩多姿獨特的一生，91歲才退休，還曾接獲總統蔡英文的鼓勵與感謝信。

柯威霖的妹妹柯明惠感謝各界，她說，二哥孝敬父母、友愛弟妹也關心下一代。尤其，她的兩個孩子很喜歡跟著二舅旅行，現在仍保留二舅送的水彩畫，每天可以欣賞懷念。

鄭浚豪說，馬偕博士家族墓園是市定古蹟，柯威霖安葬須面臨文化資產古蹟的問題，淡水教會和私立淡江中學向新北市政府文化局提出申請，新北市議員陳偉杰的協助，經文資審查會議拍板定案通過，完成美事。

馬偕博士第4代柯威霖的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行，柯威霖的弟弟柯吉文（前左）在出殯時，向參加追思會的來賓握手致意。 中央社
馬偕博士第4代柯威霖的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行，柯威霖的弟弟柯吉文（前左）在出殯時，向參加追思會的來賓握手致意。 中央社

馬偕博士第4代柯威霖的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行，柯威霖的弟弟柯吉文（前左）在出殯時，向參加追思會的來賓與親屬致意。 中央社
馬偕博士第4代柯威霖的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行，柯威霖的弟弟柯吉文（前左）在出殯時，向參加追思會的來賓與親屬致意。 中央社

馬偕博士第4代柯威霖的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行，柯威霖的弟弟柯吉文（圖）會中分享與懷念其二哥為科學家與藝術家，多彩多姿的一生。 中央社
馬偕博士第4代柯威霖的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行，柯威霖的弟弟柯吉文（圖）會中分享與懷念其二哥為科學家與藝術家，多彩多姿的一生。 中央社

馬偕博士第4代柯威霖是台灣首名赴美國國家航空暨太空總署（NASA）工作的台灣人，也是傑出的科學家兼藝術家；他的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行。圖為柯威霖弟弟柯吉文（後）於會中追思。 中央社
馬偕博士第4代柯威霖是台灣首名赴美國國家航空暨太空總署（NASA）工作的台灣人，也是傑出的科學家兼藝術家；他的追思會8日在故鄉淡水長老教會舉行。圖為柯威霖弟弟柯吉文（後）於會中追思。 中央社

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