首屆小小英雄運動會今登場 2千最萌運動員聚集新莊體育館

中華奧會首屆「小小英雄運動會」今日在新莊體育館開幕，由東京奧運奪牌選手湯智鈞、李洋、王齊麟及黃筱雯共同點燃聖火後，正式揭開序幕。新北市體育處表示，運動會為期2天，有2千名幼童參與10個運動種類及體驗活動，讓小朋友從小接觸運動，將運動融入家庭生活，培養全民運動的風氣與習慣。

行政院長陳建仁、新北市長侯友宜、奧會主席林鴻道及教育部次長林騰蛟今天出席開幕儀式。陳建仁表示，今天看到奧運國手拿著會旗走入會場，後面跟著小朋友，是運動扎根最好的開始，他回憶小時候跟著8個兄弟姊妹，早上都要去跑步做體操，養成好的運動習慣，這樣的活動很有意義，勉勵參賽的小選手要盡最大的努力，獲得最好的成績。

侯友宜表示，運動要從小培養，看到家長陪著小朋友運動，在玩樂過程中找到興趣，運動是一輩子的事情，身體健康很重要，謝謝中華奧會在100歲時舉辦這樣的活動，正是象徵奧林匹克精神價值的延續，繼續傳遞下一個100年。

林鴻道提到，這次希望透過「第1屆中華奧會小 小英雄運動會」的舉辦，讓小朋友帶出全家人，爸爸、媽媽、爺爺、奶奶都來親身參 與運動，留下歡樂回憶，進而推動奧會向下扎根及提升全民運動風氣目標。

為期2天的「中華奧會第1屆小小英雄運動會」，參加對象為4到6歲幼童，共有10項運動競賽及體驗，其中田徑、羽球、足球、跆拳道及體操邀請專業小小運動員打示範賽，讓現場的家長、幼兒園老師及小小英雄們對運動有更深、更廣的認識。