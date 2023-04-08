廢漁網回收再利用 最高可獲每公斤15元獎勵金

廢棄漁網具為海洋廢棄物主要來源之一，台中市去年收購16公噸廢漁網，其中經前處理可再利用的廢漁網達8成。台中市環保局今年與海洋委員會海洋保育署攜手合作，祭出總獎勵金30萬元的廢漁網回收再利用計畫，漁民將廢漁網去除雜質後交付回收，可獲每公斤15元回收獎勵金。

環保局指出，棄置漁網可能導致海洋生物死亡，也可能纏繞船舶，影響航行安全；漁網具多以塑膠或耐用合成材料製成，如聚乙烯、尼龍及特多龍等材質，且通常有浮標、金屬等配件，自然環境難以分解，對海洋生態或經濟都造成威脅。

環保局去年爭取海保署廢漁網回收試辦計畫，共發放獎勵金16萬元，收購16公噸廢漁網，其中經前處理可再利用廢漁網約13公噸，經回收售予再利用商，製成尼龍海線及塑膠粒等可利用材料，落實資源永續利用。