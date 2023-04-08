狗友善公車遭指搭乘數低 北市：目的推廣寵物友善

台北市政府開放假日部分公車讓飼主帶狗搭車，議員指出搭乘數低但市府卻要延長服務時間至平日。北市公運處今天表示，狗友善公車目的是推廣寵物友善環境，不是增加搭乘數。

民進黨台北市議員林延鳳發布新聞資料指出，北市府從2017年1月啟用假日狗狗友善公車，調資料發現，到今年2月底，各路線公車共搭載1485隻狗，每趟公車平均載運寵物不到1隻，搭乘數極低。

她說，北市府規劃把假日狗狗友善公車擴展至平日讓飼主帶繫繩毛孩上車，但搭乘數未提升卻還增加班次，恐惡性循環，應檢討宣傳、轉乘等，否則會讓政策打折。

她指出，北市府未改善假日狗狗友善公車搭乘數低落狀況，還規劃在台北捷運開寵物專車，但這種一次性活動不僅沒實質效益，只是兌現台北市長蔣萬安選前政見。市府若要改善寵物友善環境，應盤點公車、捷運並要完整規劃，不是把毛孩當成政治秀配角。

台北市公共運輸處科長郭献文接受媒體電訪時說，假日狗狗友善公車是透過現有部分公車路線與班次，提供飼主帶毛孩搭公車的額外服務，目的是推廣寵物友善，公車也會服務一般市民。

他指出，假日狗狗友善公車從2017年1月啟用，目前共18條路線，且與動物保護處合作，公車會經狗公園或狗活動區，從今年4月11日將在平日試辦狗友善公車，試辦後將蒐集民意及檢討成效適時調整公車班次，假日狗狗友善公車搭乘數確實不多，重申主要目的是推動友善寵物環境。

台北捷運公司表示，為推動友善寵物環境，已開放飼主把寵物裝籠或放置推車內就可搭車政策，中小型寵物不限時段及車站且免買票，大型寵物要買攜帶寵物車單程票，但不能從台北車站等大型車站出站。

北捷指出，9日將推動寵物專車活動報名熱烈，執行後會蒐集民意，盼透過此活動宣導包含開放帶寵物搭捷運及公車和北市設置相關狗狗措施，營造寵物友善環境。