高麗菜價崩作公益 新北萬里區公所教變美味泡菜 送獨居弱勢長者

中南部高麗菜盛產價格慘跌，新北市萬里區公所特別向果菜市場團購25箱送給老人共餐據點，並貼心找專家教導志工做成一罐罐的果香泡菜，昨天和今天分批送獨居長者、弱勢家庭。長者拿到泡菜說很貼心，可以吃久一點且十分美味。

萬里區長粘雪琴說，農友辛辛苦苦種菜的高麗菜，傳出產地一顆到10元，看了很難過，甚至成為菜園的肥料，區公所因此團購一些支持老人共餐據點。因為量很多，怕大家吃不完可惜，想到辦法可以做成泡菜吃更久，她請來基隆知名的星帝嶺餐廳老闆娘林麗華來教教導志工如何做成果香泡菜。

萬里區公所將連辦3場高麗菜製作泡菜的課程，民眾、公所員工和志工都可參加，參與相當熱烈，大家也學會把高麗菜做成泡菜方法，十分受用。

林麗華昨天到萬里區公所禮堂教泡菜，從剝菜、清洗、壓水到調製醬料、混合，每一步驟她都細心指導。她也透露怎麼製作才會好吃，她說，要先壓得很乾，越用力越好，接著再加入她的獨家調製的醬汁，整個融合在一起就成了果香泡菜，有水果的香氣和蔬菜的甜味。

林麗華表示，高麗菜真的很好吃，也很健康，因為價格崩盤就地做肥料太可惜了，讓人心痛難過，不如變成一罐罐的泡菜，可以放冰箱吃很久。