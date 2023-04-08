大坑賞螢活動開跑 4月11日首開放報名限量60人
台中市「大坑蝶螢嘉年華」將於4月15日開跑，今年的賞螢活動有內容豐富的專業導覽解說、特有生物幼蟲觀察及夜間生態演講，另也將帶領民眾實地探訪賞螢步道，將於4月15、16、22、23日共舉辦4場，第1、2場開放報名時間為4月11日上午9時，限額60名。
觀旅局長陳美秀表示，大坑生態園區為環境教育設施場所，去年更獲得環保署評鑑，機構分組「特優」佳績，是全台少數同時可以夜間賞螢及白天觀蝶的場域，園區透過多樣化的生態資源，提升民眾與大自然連結，進而體認生態保育的重要性。
陳美秀說，今年活動將持續結合大坑商圈推出消費券優惠，凡報名成功的家庭或是現場民眾，透過「按讚、分享」，可獲到大坑商圈會員店家的限額消費卷，另夏季賞蝶活動預計5月辦理。賞螢活動的報名網址https://purplecrow.org.tw/reg/index.php?c=75。
台中市風景區管理所提醒，大坑生態園區為免費開放的戶外場域，歡迎民眾自行前往，賞螢同時也多注意自身安全，建議穿著長褲、布鞋、戴帽子；若自備手電筒，記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾；也請輕聲細語，勿大聲喧嘩；並請注意腳步，勿任意捕捉或帶回園區內的昆蟲，影響棲息的環境。
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