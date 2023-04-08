北市狗狗友善公車平均載0.07隻犬 議員狂酸：狗不理公車

北市試辦免關籠「寵物捷運專車」明天即將上路。僅開放30組、最多60隻狗狗的名額，引發質疑「一次性活動」實質效益有限。另議員林延鳳還批評公運處「假日狗狗友善公車」自2017年開辦至今年2月底，各路線每趟平均竟只搭載0.07隻寵物犬，效益低落淪為「狗不理公車」。對此，公運處表示，是強化寵物交通，非以衝運量為考量。

林延鳳說，市長蔣萬安不思提升寵物公車運量，卻從還需更須縝密討論的捷運系統著手，宛如「越級打怪」，且試乘名額稀少，站點受限，根本是只為營造「政見兌現」假象的「速成公關秀」。她說，應先提升「寵物公車」宣傳量能與軟硬體搭乘誘因，再全面盤點包含捷運在內的「寵物友善交通」，才不是「假友善，真作秀」。

「假日狗狗友善公車」從2017年元旦到今年2月底，5年來全路線共只搭載了1485隻狗狗，若從整體營運期720天看來，全路線一整天僅搭載2.06隻寵物犬，若再除以18條路線暨各路線實際營運日數，則更加慘不忍睹，各路線每營運日平均竟只搭載0.21隻，又從各路線目前每營運日皆三班次之安排以觀，每出車一趟，平均更僅搭載0.07隻。

林延鳳說，大動作宣傳「寵物捷運專車」，限定象山站上車直達圓山站的安排，令人費解，難道北投、內湖的居民要先自己想辦法開車去象山再搭去圓山嗎？市民與毛孩成為蔣萬安的政治公關秀配角。

北捷表示，寵物捷運專車是參考JR東日本將上野站開往輕井澤站的一部新幹線列車改裝成「寵物專用列車」的作法，首度推出一日限定，未來將再持續蒐集民眾意見。

至於為何限定象山站上車直達圓山站？北捷指出，由於捷運淡水信義線沿途有很多適合寵物活動的場地，例如像是台北101站，鄰近信義廣場狗活動區、大安森林公園站鄰近大安森林公園、圓山站的圓山花博公園等，所以選擇淡水信義線象山到圓山路段，作為活動的路線，方便民眾搭乘捷運前往。

公運處說，假日狗狗友善公車是讓民眾平日亦可讓寵物繫繩搭乘大眾運輸工具，前往狗運動公園及狗活動區遊玩，提供飼主與寵物更多友善空間與服務，強化寵物交通。不是以衝運量為考量。

另外，假日友善狗狗公車最主要目的就是要推動友善寵物環境，但也會考量有些民眾無法接受寵物的毛會有亂飛等狀況，所以能開設公車班次不多，公車為大眾運輸工具是以服務市民為主，友善狗狗公車只是額外服務項目。