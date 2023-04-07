碧潭光雕遭指未納專家意見破壞生態 新北：已調整光雕位置

新北市議員陳乃瑜今天說，碧潭水舞光雕破壞和美山生態，市府稱事前有會勘，卻未採納生態學者意見。新北市府表示，已依學者建議調整光雕位置、減少投射面積，盡力避免破壞。

民進黨籍新北市議員陳乃瑜日前表示，碧潭水舞及煙火每年要燒掉新台幣400萬元，今年還增加光雕，但她接獲陳情指稱燈光似乎會影響到水岸生物、黑鳶與樹蛙等自然生態，現在還要面對螢火蟲旺季，過去投注經費復育、修築生態步道，現在再花錢破壞，「原來新北市政府的錢是這樣花的」。

主辦的新北市政府觀光旅遊局當時回應，曲目設計時已避開螢火蟲復育區，事前也有前往和美山步道勘查，活動有整合相關局處。展演以每半小時展演1場，每場演出4分半鐘，其中和美山光雕雷射僅占1分50秒，會持續在活動期間勘查調整。

對此，陳乃瑜今天提出3點質疑，認為新北市府說謊。首先，市府曾詢問負責和美山螢火蟲復育的「台灣自然科技學會」，當時理事長有委婉建議光雕秀應該往吊橋方向投射，但市府卻仍往和美山壁投射。

再來，新北市府稱「活動有整合相關局處」，卻沒徵詢負責生態保育的主管機關新北市農業局專業意見；第3，所謂「降低生態影響」，是如何降低、是否有數據或證據。

陳乃瑜說，和美山在民間努力復育下，維持豐富生物多樣性，如今市府卻成為破壞生態的劊子手，甚至公然說謊，令人憤怒。

新北市觀光旅遊局副局長莊榮哲今晚告訴中央社記者，在辦活動前確實有找過「台灣自然科技學會」理事長與其他相關生態學者，現已依建議將光雕核心區的位置往吊橋方向調整移動，同時投射面積等都有減少，盡力避免生態環境破壞問題。

莊榮哲表示，除此之外，也會在水舞展演活動期間持續進行滾動式觀察、確認及調整。

他說，先前指稱「有整合相關局處」，是指有找農業局與經發局等局處開會討論在周遭辦市集等活動，並非針對生態方面。

2023碧潭水舞於3月31日登場，展期至5月28日。