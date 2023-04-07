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防嬰幼童跌落 北市推插畫指引助家長守護寶貝

中央社／ 台北7日電

北市社會局推出嬰幼童跌落事故防範應急指引，以插畫方式讓家長了解如何預防事故及應變對策，將透過藥局、托嬰中心等分送，並呼籲盡量不離開幼兒的照顧空間。

社會局家庭暴力暨性侵害防治中心今舉行「兒少安全不輕忽，快樂城市齊守護」記者會，宣布推出「防止嬰幼兒跌落及因應處理指引」。

據統計，去年家防中心受理通報服務案件統計，兒童及少年保護性案件中「家長或照顧者照顧不周致發生事故傷害」高達79.02%，例如使用嬰兒推車時在置物籃懸掛太多物品，導致推車重心不穩翻倒、幼兒從床上或沙發上跌落受傷等，有時甚至延誤就醫黃金時間。

家防中心特別邀請知名插畫家「香菇愛畫畫」設計指引，透過平易近人且易讀易懂插畫，讓家長知道各種預防措施，以及萬一發生意外的緊急應變對策，以求降低傷害程度。

台大醫院兒少保護醫療中心醫師呂立出席記者會表示，不同年齡的兒童可能跌落受傷的狀況都不一樣，1歲以下的嬰兒，要注意捧抱與放置位置；滿1歲後開始學習站與走路容易跌撞；2至3歲應該注意周圍環境與安全。

呂立指出，家長發現兒童有跌落情形，後續應注意傷口及意識，擔心的話都建議就醫，主動與醫生說明事發經過。

居家托育中心督導游宜親也分享實際經驗表示，家裡的空間很容易發生跌落事件，尤其以客廳及房間居多，包含沙發、桌椅、睡床及餵食椅、搖椅等。

而除了空間硬體的防護用品，最重要的還是照顧者的照顧行為，提高敏銳度，盡量不離開幼兒的活動空間，確保幼兒活動空間的安全性並適時教導幼兒安全觀念，從這些地方著手，可以有效預防意外事故發生。

社會局表示，後續將透過托嬰中心、親子館、社區診所及藥局與各區戶政事務所、健康服務中心中心等單位將指引發送給家長，嬰幼兒照顧並不是輕鬆的事情，多一分注意便能少一分遺憾。

托嬰

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